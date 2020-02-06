OPPO, MWC 2020'de İki Yeni Telefon Tanıtacak

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’ne katılacak şirketlerden bir tanesi de Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO olacak. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirket, OPPO Find X2 ve Find X2 Pro cihazlarını da kongrede yayınlayacak.

İspanya’nın Barselona kentinde dünzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi 2020’ye (Mobile World Congress), bu sene katılacak olan şirketlerden bir tanesi de Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO olacak.

Ishan Agarwal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda OPPO’nun, bu seneki kongrede 22 Şubat’ta Find X2 ve Find X2 Pro model akıllı telefonlarını tanıtacağını duyurdu. Şirket, Find serisinin ilk telefonu olan Find X’i Haziran 2018’de çıkarmıştı.

OPPO Find X2

Şirketin çıkaracağı yeni amiral gemisi OPPO Find X2’nin Qualcomm Snapdragon 865 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Cihazın; 8 GB RAM, Panoramik Ark ekran ve 50 W hızlı şarj desteğiyle geleceği düşünülüyor. Ayrıca şirketin başkan yardımcısı Shen Yiren, cihazın 4.065 mAh değerinde bir bataryaya sahip olacağını ifade etmişti.

Find X2’nin en çok dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de kamerası olacak gibi duruyor. Sony’nin 2x2 On-Chip Lensiyle (OCL) gelecek olan cihaz yüksek çözünürlük ve yüksek dinamik aralığın yanında daha net odaklanma gibi özelliklere de sahip olacak.

Ekran teknolojisinde oldukça büyük gelişmeler yaşanırken OPPO’nun da bu teknolojiden kendine pay çıkarması bekleniyor. Şirketin, bu cihazında 90 Hz yenileme hızıyla birlikte AMOLED ekran kullanacağı ifade ediliyor.

Şirketin en üst donanım özellikleriyle birlikte çıkaracağı Find X2 Pro’ya dair ise henüz çok fazla bilgi bulunmuyor. Cihazın, periskop kamera gibi özel sistemlere sahip olacağı düşünülüyor. Ayrıca ülkemizde de faaliyet göstermeye başlayan OPPO’nun bu iki cihazını ülkemizde de satışa sunması bekleniyor.