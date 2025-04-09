realme, uygun fiyatlı telefonu NARZO 80x'i duyurdu. Günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek olan telefon, satışa sunulduğu ülkelerde dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi realme, düzenlediği bir etkinlikte NARZO 80x isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Fena sayılmayan özelliklere ve kabul edilebilir bir fiyata sahip olan telefon, tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Peki realme'nin yeni akıllı telefonu tüketicilere neler sunuyor?

realme NARZO 80x, 6.72 inç boyutunda FHD+ çözünürlük sunan bir ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı ve 680 nit tepe parlaklık değerine sahip olan ekran, 16 MP çözünürlük sunan bir selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş olarak karşımıza çıktı.

Karşınızda realme NARZO 80x

realme'nin yeni akıllı telefonu MediaTek'in Dimensity 6400 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. Android 15 tabanlı realme UI 6.0 arayüzü ile çalışan telefonda 45W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. MIL-STD 810H sertifikası ile askeri düzeyde sağlamlık sunan telefon, bu özelliği ile de tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda dikey olarak hizalanmış üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 2 MP portre odaklı kamera yer alıyor. Yapay zekâ ile desteklenen kamera kurulumundaki üçüncü sensörün ne işe yaradığı şimdilik bilinmiyor.

realme NARZO 80x teknik özellikleri:

Ekran 6.72 inç, FHD+, 120 Hz, 680 nit İşlemci MediaTek Dimensity 6400 RAM 6-8 GB (LPDDR4x) Depolama 128 (UFS 2.2) Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) İşletim Sistemi realme UI 6.0 (Android 15) Batarya 6.000 mAh (45W)

realme NARZO 80x fiyatı: