Ornn CT'leri, Güçlü Ve Zayıf Yönleri, Tüm Yetenekleri

LoL’ün bir dönem profesyonel sahasında her maçta seçilen üst koridor şampiyonu, hasarı yüksek ve dayanıklı bir tank olan Ornn’un tüm yetenekleri, güçlü ve zayıf yönleri, CT’leri ve oynanış önerilini içeren bir rehber hazırladık.

Sihirdar Vadisi’nin, League of Legends’ın World of Warcraft’tan fırlamış gibi olan karakteri Ornn, oyun içindeyken kendine eşyalar üretebilmesi ve takım arkadaşlarının eşyalarını güçlendirebilmesi ile biliniyor. Bir dönem profesyonel arenayı domine eden Ornn, şu sıralar pek metada olmasa da hâlâ dayanıklı ve hasarı yüksek bir tank.

Bu hasarı yüksek olan ve dayanıklılığıyla sinir bozucu olan üst koridor tankı Ornn’un tüm yetenekleri, güçlü ve zayıf yönleri, CT’leri ve oynanış önerilerini içeren bir rehber hazırladık. Dilerseniz gelin bu rehbere beraber göz atalım.

Dağın kalbindeki ateş Ornn’un tüm yetenekleri:

Pasif – Yaşayan Ocak: Ornn, tüm kaynaklardan ekstra zırh ve büyü direnci kazanır ve altın harcayarak istediği yerde kendisine eşya işleyebilir. Ayrıca takım arkadaşlarının eşyalarını da güçlendirebilir.

Q – Volkanik Patlama: Ornn, belirli bir mesafede çıkan ve rakiplerine hasar veren volkanik bir sütun oluşturur.

W – Harlı Ateş: Ornn, belirli bir süre ‘Durdurulamaz’ olur ve rakiplerinin üzerinde bir yük bırakır. Düz vuruş yaparak bu yükü patlatır ve ekstra büyü hasarı verir.

E – Kavuran Hücum: Ornn, ileri atılır. Eğer ileri atılarak bir yüzeye çarparsa kısa mesafedeki rakip birimleri havaya savurur.

R – Ocağın Çağrısı: Ornn, kendisine doğru uzun bir yoldan gelen koçbaşı oluşturur. Bu koçbaşına kendisi tekrar istediği yöne doğru kafa atarak yol üzerindeki rakiplerini havaya savurur.

Ornn’un güçlü ve zayıf yönleri:

Güçlü yönleri:

Ornn’un pasifi takım arkadaşlarının eşyalarını güçlendirdiği için maksimum güce ulaşan bir şampiyonu ile daha da güçlendirebiliyor. İstediği an kendine eşya işleyebilmesi onu koridorda güçlü bir tank haline getiriyor. Ultisi ocağın çağrısı ile takım savaşı kazandırabiliyor.

Zayıf yönleri:

Geç oyunda sahip olduğu tanklığın aksine Ornn, erken oyunda bir o kadar da kırılgan bir şampiyon ve CT’leri tarafından ezilirse geç oyun tanklığına hiç ulaşamıyor. Eğer kitle kontrolüne maruz kalırsa Ornn, ultisini ikinci kere kullanamıyor.

Onu yıkabilecek Ornn CT’leri:

Nasus

Dr. Mundo

Camille

Ornn’un bu sezonda pek fazla seçilmemesi sebebiyle kendisinin şampiyonlarla eşleşmesi de bir hayli az. Verilere göre Ornn’un en fazla karşısında zorlandığı şampiyon Nasus. Bunun sebebi Nasus’un geç oyunda bir canavara dönüşmesi. Bir diğeri ise Mundo. Mundo’nun tanklığı Ornn’dan katbekat fazla. Camille ise hem koridor aşamasında hem de takım savaşlarında sahip olduğu hasar ve kalkanlarla Ornn’dan çok daha işlevsel bir hâle geliyor.

Ornn’un oynanış önerileri:

Ornn erken oyunda çok zayıf bir karakter. Hatta o kadar zayıf ki bazı durumlarda sadece Q yeteneği ile minyon biçerek seviye atlamanız gerekebiliyor. Erken oyunda minyon dalgalarını ittirmeyip kendi kulenize yakın bir yerlerde minyon kesin.

Orta oyunda 1’e 1’de güçlüsünüz, bu yüzden mümkün olduğunca ayrık ittirme yapın ve karşınıza gelen rakiplerle kapışın. Takım savaşlarında sadece ultiniz ile etki yapmaya çalışın ve mümkün olduğunca gruplaşmamaya çalışın.

Geç oyun Ornn’un kral olduğu yer. Ultisi sayesinde rakibe hem çok hasar verebiliyor hem de 5 kişiyi birden havaya savurabiliyor. Takım arkadaşlarının eşyalarını güçlendiriyor ve kendisi de full eşyada öldürülemez bir tank haline geliyor.

Böylelikle LoL üst koridor şampiyonu Ornn’un tüm yetenekleri, güçlü yönleri, zayıf yönleri, CT’leri ve oynanış önerilerini sıraladığımız içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen.