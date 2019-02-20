Aston Martin Project 003'ün Tanıtım Görüntüleri Yayınlandı

İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin, gerçek ismini henüz açıklamadığı, kod adı 'Project 003' olan modelin görüntüsünü yayınladı. Teknik detayları hakkında bilgi verilmeyen otomobilin hibrit bir araç olacağı biliniyor.

Muhteşem tasarımları, kuvvetli motorları ve tabii ki cep yakan fiyatlarıyla Aston Martin markası otomobil dünyası için özel bir yere sahip. İngiliz şirket, otomobillerinde yer alan en ufak detayı bile en yüksek kalite ile üretmesiyle biliniyor. Aynı zamanda yüksek güç üreten, sesli motorları da Aston Martin'i farklı kılan özellikler arasında yer alıyor. Markanın karakteristik özellikleri bu olunca, yeni tanıtılacak olan modelden de benzer nitelikler bekleniyor ancak 'Project 003' adı verilen model diğer Aston Martin'lerden biraz farklı olacak.

Henüz modelin gerçek ismini açıklamayan İngiliz şirket, daha önce Valkyrie'de de yaptığı gibi modeli kod adıyla tanıttı. Araç hakkında teknik bir bilgi yayınlamayan otomobil üreticsi, buna rağmen çok önemli bir bilgi paylaştı. Project 003'ün motoru aracın tam ortasına konumlandırılacak ve araç hibrit bir motora sahip olacak. Motorun kaç silindirli olduğu bilinmezken alışılagelmiş 12 silindirli modellerin yerine 8 silindirli bir motor tercih edileceği söylentiler arasında bulunuyor.

Aracın hafif gövdesi, aerodinamik yapısı, süspansiyonları ve modelde kullanılan bazı teknolojiler, Valkyrie modelinden ödünç alınmış. Aston Martin'in açıklamasına göre Project 003, 2021 senesinde 500 adet olarak piyasaya sürülecek. Bu özel aracın ilk kez ne zaman sergileneceği merakla beklenirken otomobil otoriteleri Cenevre Otomobil Fuarı'nın, aracın kullanıcıyla ilk kez buluşacağı yer olacağını düşünüyor.