Ticaret Bakanlığı, ilan sitelerindeki taşıt ilanları için EİDS'yi zorunlu hâle getirdi. Bu sayede fiyat manipülasyonları ve dolandırıcılıklar büyük oranda sona erecek gibi görünüyor. İşte yeni sistemin detayları...

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil pazarı için yeni bir uygulamayı devreye aldı. Sonuçlarını büyük bir merakla beklediğimiz bu uygulama, ilan sitelerindeki fiyat manipülasyonlarını ve dolandırıcılık girişimlerini engelleyecek gibi görünüyor. Gelin hep birlikte, bu uygulamanın detaylarına yakından bakalım.

Hükûmet, 2023 yılında bir yasal düzenleme yapmış ve ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama zorunluluğu getirmişti. Buna paralel olarak da sahte ilanların ortadan kaldırılmasını amaçlayan "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" (EİDS) kurulmuştu. EİDS, Nisan 2025 itibarıyla da 2023, 2024 ve 2025 model otomobil ilanları için zorunlu hâle gelmişti. Ticaret Bakanlığı, şimdi bunun kapsamını genişletti ve tüm taşıt ilanları için zorunlu hâle getirdi.

EİDS ile neler değişecek?

EİDS'den önce ilan sitesinde hesap açan herhangi bir kullanıcı, dilediği gibi ilan verebiliyordu. EİDS'nin tüm araçlar için devreye alınması ile bu durum engellenecek. Artık bir taşıt ilanı vermek isteyen kişi, kimlik doğrulaması yapacak. Ayrıca bir taşıt sahibi, ilan için ya kendisi kimlik doğrulaması yapacak ya bu işle uğraşan bir kişiyi yetkili gösterecek ya da birinci ve ikinci derece akrabası veya eşi aracılığıyla ilan verecek. Tabii ilanı verecek kişi de kimlik doğrulama yapmak zorunda olacak. Yani rastgele ilan devri an itibarıyla sona erdi.

Umut vadeden EİDS ile kapora dolandırıcıları için yolun sonu geldi diyebiliriz. Ayrıca açılan sahte ilanlarla manipülasyonları yapılması da engellenmiş olacak. Bakalım hükûmet, EİDS sistemi ile bugüne dek duyduğumuz mağduriyetlerin önüne geçebilecek mi...

Ticaret Bakanlığı açıklamasına buradan ulaşılabilir.