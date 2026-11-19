Oyun sektörünün efsane ismi Warren Spector, GTA 6'nın milyar dolarlık bütçesini eleştirerek bu modelin sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Ağustos ayında emekliye ayrılan, oyun sektörünün efsane isimlerinden Warren Spector, tarihin en büyük oyun çıkışlarından biri olan GTA 6 hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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Ekim ayında BioWare'in kapatılmasına sert tepki gösteren Spector, bu kez odağını Rockstar Games'in dev yapımına çevirerek sektördeki sürdürülemez bütçe dengelerine dikkat çekti.

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"Milyar dolarlık bütçeler sektör için sürdürülebilir bir model değil"

LinkedIn üzerinden paylaştığı son yazısında geliştirici ekibi tebrik ederek söze başlayan Spector, oyunun hem sanat dalı hem de iş dünyası için bir zirve noktası gibi göründüğünü belirtse de tabloya tamamen iyimser yaklaşmıyor.

Binlerce geliştiricinin işsiz kaldığı bir dönemde milyar dolarlık geliştirme ve pazarlama bütçelerinin başka hiçbir stüdyonun taklit edemeyeceği, hatta etmemesi gereken bir iş modeli olduğunu vurgulayan usta isim, tek bir muhteşem oyun yerine yüzlerce farklı oyunun ve tam istihdamın çok daha değerli olduğunu savunuyor.

Zaman ve bütçe verilen devler ile kırıntılarla yetinen stüdyolar

Spector, GTA 6'nın başarısının aslında uzun süredir dile getirdiği bir gerçeği kanıtladığını ifade ediyor. Bir oyuna potansiyelini kanıtlaması için gereken zaman ve bütçe tanındığında harika işler ortaya çıkabiliyor ancak yetersiz fonlanan veya hazır olmadan piyasaya sürülen projeler başarısızlığa mahkûm oluyor. Bu sözler, Spector'ın emekli olmadan önce kreatif direktörlüğünü üstlendiği Otherside Entertainment'ın erken erişim sürecinde bütçe ve zaman yetersizliği nedeniyle ivmesini kaybeden oyunu Thick as Thieves'e aynı zamanda bir gönderme niteliği taşıyor.

Sektördeki kaynak dağılımının giderek adaletsizleştiğine işaret edilen tabloda, GTA 6 gibi kesin başarı vadeden az sayıdaki projeye sınırsız kaynak aktarılırken geri kalan stüdyoların kırıntılarla yetinmek zorunda kaldığı görülüyor. Eski BioWare yazarlarından Trick Weekes'in, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alınan Electronic Arts'ın yalnızca "silah ve futbol" oyunlarına indirgeneceği yönündeki öngörüsü de bu endişeleri destekliyor. Spector ise yazısını, tutkunun ve yeniliğin gerekliliğini kabul etmekle birlikte, sunduğu en iyi örnek olsa dahi GTA 6'nın türünün son örneği olmasını dileyerek noktalıyor.