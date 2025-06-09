Geçtiğimiz gün gerçekleşen Xbox etkinliğinin ardından The Outer Worlds 2'nin ön sipariş fiyatının 80 dolar olduğu açıklandı. Peki artık oyunlar 80 dolardan mı gelecek?

Son dönemde Nintendo'nun oyun fiyatlarındaki artışıyla birlikte birçok firma oyunlarının fiyatlarını 60 doların üstüne çekmeye başlamıştı. Geçtiğimiz gün çıkış tarihi açıklanan The Outer Worlds 2 de ön siparişe açıldı ve oyun tam 80 dolara satılacak.

İlk oyun oldukça sevilmiş olsa da yeni oyunun ilk oyuna göre 20 dolarlık bir artışla gelecek olması oyuncuları üzmüş durumda. Keza bu fiyat artışıyla birlikte The Outer Worlds 2, Nintendo Switch 2 için çıkan Mario Kart World'den sonra yüksek fiyat etiketine sahip ikinci büyük oyun oldu.

Microsoft oyunların 80 dolar olmasının "zorunluluk" olduğunu söylüyor

Microsoft kısa süre önce Xbox konsolları ve aksesuarlarına zam yaptığını açıklamıştı. Kutulu oyunların sayısı giderek azaldığından bu tarz zamlar dijital oyunları etkilemiyordu ama görünüşe göre şirketler şimdiden 80 dolar standartına hazırlık yapıyor. Microsoft konuyla ilgili olarak hem oyun geliştirme maliyetlerinin arttığını hem de piyasa koşullarının bu fiyatları zorunlu kıldığını söylüyor.

İlk Outer Worlds oyununun yapımı 30-40 milyon dolara mal olmuştu. Firmanın iddiasına göre bugün birebir aynı oyunu yapmak, bu rakamın iki katına çıkabiliyor. Personel maaşları, uzun geliştirme süreçleri ve teknolojiye yapılan yatırımlar da oyunların fiyatını yukarı çekiyor.

GTA 6 gibi daha büyük bütçeliler 100 dolara kadar çıkabilir

Örneğin bugüne döndüğümüzde, mevcut en çok beklenen oyun olan GTA 6’nın bütçesinin 1 milyar doları geçtiği konuşuluyor. Konuyla ilgili uzmanlar da bu yüzden örneğin GTA 6'nın 100 dolara satılmasına bile şaşırmamak gerektiğini söylüyor.

Şimdilik durumlar böyle ve artık yeni standarta alışmamız gerek gibi. Tabii global çaptaki etkisi bir yana ülkemizde dolar kurunun her geçen gün artıyor olması, oyunlara erişme imkânımızın da giderek azalacağının göstergesi ne yazık ki.