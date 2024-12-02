Dünyanın en meşhur şehirlerinde listenin başında yer alan Paris yollarında hiç “dur” tabelası olmadığını biliyor muydunuz?

Eğer Paris’e bir seyahat düzenlediyseniz hafızanızı bir yoklayın. Muhtemelen hiç hatırınızda kalan bir tabela göremeyeceksiniz.

Peki dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan Paris’te trafik nasıl düzenli akıyor? Bu trafik levhası, neden Paris’te yok?

Paris’in tarihi sokakları, dar ve çoğunlukla tek yönlüdür.

Şehrin yollarına baktığımızda Roma dönemine kadar uzanan dar sokaklar ve labirent gibi yollar olduğunu görürüz. Bu dar ve tek yönlü caddeler, sürücüler için zaten yeterince karmaşık bir ortam oluşturuyor. Yollarda sürücüler, birbirleriyle sık sık izliyor ve hızlarını buna göre ayarlıyorlar. Bu da öngörülebilir bir trafik akışı sağlayabiliyor.

Ancak tek sebep bu değil. Trafik çemberi ve büyük kavşakları olduğundan farklı bir düzene sahip Paris’te. Şehrin merkezindeki meşhur "Étoile" çemberi gibi devasa kavşaklarda trafik akışı genellikle geçiş önceliği olan sürücüler tarafından yönlendiriliyor.

Dur işaretine ihtiyaç duymayan Fransızlar, kurallara dikkat ediyorlar.

Bu yüzden Paris’teki trafik işaretleri, genelde yolun belli kurallarını belirtmek için kullanılıyor. Mesela “giriş yasak” ya da “sola dönüş yok” gibi tabelaları Paris’te sıkça görebilirsiniz. Bu işaretlerin yanında dur işaretinin olmaması her ne kadar dikkat çekici olsa da Paris’tekiler için olağan bir durum.

Aslında şehirde bir zamanlar tek bir “dur” levhası vardı. 2012 ve 2014 yılları arasında Paris’in 16. Bölgesinde bulunan Quai Saint-Exupéry yolu üzerindeydi. Daha sonra şehrin tek dur levhası da ortadan kayboldu. Sebebinin ise hırsızlık olduğu düşünülüyor.

Şehrin karmaşık yapısı bir dur levhasından ziyade sürücülerin oldukça dikkatli olduğunu düşündürürken sağdan gelen araca yol verme sistemiyle ilerlemelerinin standart bir hâle geldiğini de gösteriyor.

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