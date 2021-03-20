PAYDAY 3'ün Çıkış Tarihi ve Yayın Ortağı Açıklandı

PAYDAY serisinin geliştiricisi Starbreeze, oyuncuların dört gözle beklediği açıklamayı yaparak yeni yayın ortaklarını ve oyunun çıkış tarihini açıkladı. PAYDAY 3, Starbreeze ve Koch Media ortaklığında 2023 yılında yayınlanacak.

Bir yılı aşkın bir süre önce, Şubat 2020'de sizlerle oyun dünyası için önemli bir haber paylaşmıştık. Bu haber, oyuncuların en sevdiği seriler arasında yer alan PAYDAY serisinin uzun süredir beklenen üçüncü oyunu hakkındaydı. Serinin geliştiricisi Starbreeze, oyunu çıkarmak için yayıncı ortak aradıklarını açıklamıştı.

Bu açıklamadan bugüne kadar hem geliştirici şirket hem de oyun tarafında pek çok şey yaşandı. Şirket, yaklaşık 6 ay önce üçüncü oyuna ait ilk görselleri paylaşmış olsa da oyun için bir çıkış tarihi vermedi. Öte yandan şirketin bir zamanlar iflasın eşiğine yaklaşmış olması, yeni oyunun da ipini tehlikeye atıyordu. Bugünse endişelerimizin çoğunu gideren bir açıklama yapıldı.

PAYDAY 3 yayın ortağı açıklandı:

Starbreeze, paylaştığı basın açıklamasında uzunca bir süre boyunca aradığı yayıncı ortağını bulduğunu açıkladı. PAYDAY 3'ün geliştirilmesinden yine kendilerinin sorumlu olduğunu söyleyen şirket, yayın ortağı olarak PAYDAY serisi ve "Hizmet olarak oyun" modeline olan tutkularını paylaşan Koch Media ile uzun vadeli anlaştıklarını duyurdu.

Yeni anlaşma, Starbreeze CEO'su Tobias Sjögren'e göre devam eden gelişimi güvence altına almakla birlikte PAYDAY 3'ün küresel yayınını ve tüm yaşam döngüsü boyunca pazarlama çabalarını da güvence altına aldı. CEO Tobias, PAYDAY 3'ün başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi için artık güçlü bir temele sahip olduklarını da ekledi.

PAYDAY 3'ten yeni detaylar ve çıkış tarihi:

Starbreeze'in yeni yayın ortağı Koch Media Group'un CEO'su Klemens Kundratitz, oyun hakkında bazı detaylar paylaştı. Kundratitz, PAYDAY 3'ün muhteşem bir oyun olma yolunda ilerlediğini belirterek şu ana kadar gördüklerinden yola çıkarak oyunun seriyi yeni bir zirveye taşımayı, PAYDAY hayranlarını ve yeni kesimleri de 'yenilikçi çok oyunculu oynanışı' sayesinde etkilemeyi vadettiğini ifade etti.

Ardından uzun süredir kesin bir şey söylenmesini beklediğimiz o konu hakkında basın açıklamasında yeni bir duyuru yapıldı. Starbreeze, PAYDAY 3'ün hem PC hem de konsollar için 2023 yılında yayınlanacağını açıkladı. Çıkış tarihinden itibaren uzunca bir süre de oyuna yeni içerikler ve işlevlerin ekleneceği belirtildi.