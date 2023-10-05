Elinizde bir PDF dosyası varsa ve tüm gününüzü bu dosyayı okumaya çalışarak geçirmeye pek niyetli değilseniz, sizin yerinize bu işi yapacak pek çok yapay zekâ aracını kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız gelin, hep beraber öğrenelim.

Aracımıza kasko yaptırıyoruz, mahkeme celbi gibi upuzun PDF dosyası geliyor. Ürün satın alıyoruz, gelen PDF'i okuyana kadar ürün evimize ulaşır. Uzaktan ve açık öğretim öğrencileri için hazırladıkları dersler, iş sözleşmeleri, bilgilendirmeler, el kitapçıkları derken her şey elimizin altında ama okumaya çoğu zaman üşeniyoruz.

Bazen asıl olay, PDF dosyalarında gerçekten ihtiyacımız olan kısacık bir ibareyi bulmak. Örneğin uzaktan sınavlarda kopya çekerken (hocalarıma söylemezseniz ayrıca sevinirim) CTRL + F kombinasyonu çoğu zaman yeterli olmuyor, hele ki spesifik bir cümleyi veya bir kelimeyi arıyorsak ve ne olduğunu bilmiyorsak.

Neyse ki yapay zekâ var...

ChatGPT her geçen gün yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri de PDF için sunulan eklentiler.

Adını duymayan kaldı mı? ChatGPT özellikle bilgisayar başında gerek iş gerek eğlence için uzun saatler boyunca bulunan çoğu kişinin yegâne sevgilisi. Kitap yazıyor, kod yazıyor, çeviri yapıyor, hatta zorlarsanız kritik bile veriyor. Şimdilerde ise 3. taraf eklentilerle PDF dosyalarını kolayca işlemeye olanak sunuyor.

Söz konusu eklentiler (plug-ins) sayesinde yapay zekâ aracımız daha geniş web taramaları yapıyor, diyagramlar çiziyor, hatta Wikipedia'nın ıcığını cıcığını sorguluyor. Tabii faydalanmak için kesenin ağzını biraz açmamız gerekiyor. Genelde ChatGPT ile ilgili duyduğumuz çoğu yenilik GPT-4 versiyonu için geçerli. Eh, özelliklerini anlatmak parayla değil ya?

'Tez' başlayın araştırmaya! ScholarAI, imdadımıza makaleler için koşuyor.

Konu bilimsel makaleler olunca, adından da anlaşılacağı gibi ScholarAI kullanabiliriz. Neden mi? Çünkü eklenti spesifik olarak bunun için yaratılmış.

Eklentinin internette yer alan 40 milyondan fazla resmî makaleye erişimi var. Bunları PDF olarak size aktarabiliyor, makalenin belirli bölümlerine hızlıca göz gezdirebiliyor, özet çıkarıyor ve bazen inisiyatif kullanarak ekstra bilgi bulup sunuyor.

Elimizin altındaki milyonlarca kaynağı belli zaman dilimleri içinde de arayabiliyoruz. Örneğin, "2023 yılındaki makaleler" gibi sınırlamalarla arama ölçeğini istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz.

"Ben anlamadım hocam, tekrar anlatır mısınız?" diyebileceğimiz AskYourPDF eklentisi.

Sanki eklenti isimlerini özellikle seçmişler. AskYourPDF, siz isminden ne çıkarıyorsanız o. Bir bilgi arıyor ama bulamıyorsanız veya daha iyi anlatılmasına ihtiyacınız varsa ChatGPT aracılığıyla sorularınızı sorabiliyorsunuz.

PDF'in nereden geldiğini bilmiyorsanız da yardımcı oluyor. Ayrıca ScholarAI'ın çalışma prensibini bu eklenti de benimsemiş; özet ve genel bakış çıkarımı için biçilmiş kaftan, hatta belirli bölümleri yeniden yorumlayıp yazabiliyor.

Hep bilgi ayağımıza gelmez, biraz da üretmek lazım. Huzurlarınızda, DocMaker.

Diğer iki aracın çalışma mantığından biraz farklı olan DocMaker, bilgiyi aramaktan ziyade yaratmaya hevesli bir eklenti. DocMaker, ChatGPT'nin de yardımıyla PDF oluşturmanıza yardımcı oluyor.

Tek ihtiyaç duyduğu şey bir metin. Örneğin bir öz geçmiş hazırlamanız gerekiyor. DocMaker bunun için sizden gerekli metni talep edecek. Tabii bu metni de yapay zekâya hazırlatabilirsiniz. Ardından, oluşturmak istediğiniz PDF türünü seçmeniz yeterli.

Yapabilecekleri için hayal gücümüzü biraz zorlayalım. Çok uzak bir gelecekte değil, muhtemelen birkaç yıl içinde daha gelişmiş bir algoritma ile donandığında ve elbette ki ChatGPT de yeteri kadar geliştiğinde, metinler ve görseller kullanarak bir dergi bile üretme kabiliyetine erişebilir.

Baktığımızda tüm yapay zekâ araçları işimizi kolaylaştırmak için var. Her geçen gün yenilenmeleri ve bir kesimin gelecek kaygılarını artırmaları her ne kadar korkutucu olsa da teknolojinin nimetlerinin önümüzdeki yıllarda artacağı şüphe götürmez bir gerçek.

Başta en bilindik yapay zekâ aracı olan ChatGPT olmak üzere diğer araç ve eklentilerin boyu nereye kadar uzayacak hep birlikte göreceğiz.