Bir Yerli Girişim İçin Online Yatırım Anlaşması Yapıldı

Türkiye’nin önde gelen yatırımcılarından Erdem Yurdanur, yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 2015’ten bu yana kadınların özel günlerini takip etmek için kullandıkları asistan uygulaması Pepapp, Erdem Yurdanur ve kurucusu olduğu Kokteyl’den 225 bin dolar yatırım aldı.

Türkiye’nin önemli dijital girişimlerinden birisi olan Pepapp, aslında kadın akıllı telefon kullanıcıları arasında oldukça popüler bir uygulama. 2015’te kullanıcılara sunulan Pepapp, kadınların adet günlerini kolayca takip etmelerini sağlıyor, zorlu günlerinde onlara öneriler veriyor.

Düşünüldüğü zaman Türkiye adına önemli bir dijital fikir olan Pepapp, bu zamana dek 2,1 milyon indirme, 750 bin aktif kullanıcıya ulaştı. Ayrıca uygulamanın ücretli sürümünde 6.000 üye bulunuyor. Emrah Yiğit, Berke Uygun ve Tolga Araboğlu tarafından 2015'te kurulan girişim, şimdi aldığı yatırımla dünya pazarına açılıyor.

Yatırım internet üzerinden gerçekleştirildi:

Masomo’nun da yatırımcısı olan Erdem Yurdanur, Türkiye’den yaptığı 50’nin üzerinde yatırıma Pepapp’ı da ekledi. Pepapp girişimcileriyle internet üzerinden görüşme gerçekleştiren Yurdanur, kurucusu olduğu Kokteyl üzerinden uygulamaya 225 bin dolar yatırımda bulundu.

Eş zamanlı şekilde online olarak imzalanan belgeler yetkili avukata postalandı. Böylece uzaktan çalışma formülünün ötesine geçilip Türkiye’den bir dijital girişim uzaktan yatırım almış oldu. Emrah Yiğit, Berke Uygun ve Tolga Araboğlu, aldıkları yatırımı yurt dışı pazarlara açılmak adına kullanacaklarının altını çizdiler.

Pepapp, aslında temel olan en kullanışlı özelliklerini kadınlara ücretsiz şekilde sunuyor ancak girişimciler, 2018’de kadınlara daha etkili şekilde ulaşmak için Pepbox sistemini de duyurdular. Pepbox ile uygulamanın ücretli abonelerine her ay düzenli olarak kişisel bakım ürünleri, indirim kuponları ve hatta içerisinde çikolata olan özel kutular gönderilmeye başlandı. Pepapp’ın premium versiyonu Pepland ile kullanıcılara daha gelişmiş bir hizmet verilmeye devam ediliyor. Erdem Yurdanur’un da desteğiyle bir yerli girişim adına daha yurt dışına açılmak için önemli bir adım atılmış oldu.