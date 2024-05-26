Fransız otomotiv devi Peugeot, elektrikli otomobil konsepti Inception'ı ve geleceğin sürüş teknolojisi olarak gördüğü Hypersquare'i VivaTech 2024'te sergiledi.

Elektrikli ulaşım çağının öncülerinden PEUGEOT, VivaTech 2024'te yeni konsept otomobili INCEPTION ve devrim niteliğindeki Hypersquare direksiyon kontrol teknolojisi ile dikkat çekti. VivaTech 20*24'te dört oturum düzenleyen firma, Inception konsept otomobili ve Hypersquare direksiyon kontrolüyle vizyonunu paylaştı.

Inception, 800 V mimarisine sahip ve 100kWh bataryası sayesinde 800 kilometre menzile ulaşabiliyor. Tamamen polyester artıkların dönüştürülmesiyle üretilen kumaşların tercih edildiği iç kaplamalarda üç boyutlu baskının da etkisi görülüyor. Yeni E 3008 ve E 5008 modellerinde gördüğümüz Inception konsepti, yeni Hypersquare direksiyon teknolojisi ile destekleniyor. Böylece sürüş deneyimi daha sezgisel ve basit hâle geliyor.

Oyun oynar gibi araba kullanmak

Hypersquare teknolojisi ile birlikte sadece sürüş ile ilgili bilgiler kontrol edilmeyecek, yaklaşık 360 derece gösterebilen esnek bir ekran da bulunacak. Dairesel ekranlı Halo Cluster ile birlikte sürücüye ve yolculara araca yaklaşırken araç haber verecek. Aracın tüm panelleri kolayca kullanılabilecek. Direksiyon üzerinde yer alan dört yuvarlak ekran, basit dokunuşlarla aracı kontrol etmeyi sağlıyor.

Peugeot ayrıca firmanın uzaktan sürüş teknolojisine odaklandığı VAY'i de duyurdu. Hücresel bağlantı ve araç kameraları ve sensörleri ile araçların uzaktan sürülebilmesini sağlayan bu teknolojide tek bir operatör birden fazla araç kullanabiliyor. Aracın çevresi gerçek zamanlı olarak görülebiliyor ve aracın gaz, fren gibi özellikleri de kullanılabiliyor.