Peugeot, 2026 Paris Otomobil Fuarı öncesinde ikonik RCZ modelini geri getiren RCZ Vision konseptini tanıttı.

Peugeot, otomobil tutkunlarının gönlünde taht kuran ikonik spor coupe modeli RCZ'yi elektrikli bir şekilde yeniden bizlerle buluşturuyor. 2026 Paris Otomobil Fuarı'nın hemen öncesinde örtüsü kaldırılan Peugeot RCZ Vision, markanın gelecekteki tasarım dilini, teknolojik vizyonunu ve sürüş deneyimini gözler önüne seriyor.

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Peugeot yetkilileri, bu konseptin doğrudan bir seri üretim sözü olmadığını, markanın önümüzdeki yıllarda izleyeceği yolu gösteren bir model olduğunu vurguladı. Yine de modelin etkileyici olduğunu söyleyebilriiz.

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Karşınızda Peugeot RCZ Vision

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Orijinal RCZ, 2009 ile 2015 yılları arasında Magna Steyr tarafından üretilmiş ve Alman rakiplerine karşı şık bir Fransız alternatifi olarak yollara çıkmıştı. Yeni RCZ Vision ise hem geçmişin efsanevi hatlarına saygı duruşunda bulunuyor hem de Factorial Energy ile ortaklaşa geliştirilen katı hâl batarya teknolojisiyle tamamen elektrikli bir geleceğe göz kırpıyor. Boyutlarının 4.65 metre uzunluk, 1.94 metre genişlik ve 1.35 metre yükseklik olarak açıklandığını belirtelim.

RCZ Vision, alçak oturum pozisyonu, kaslı omuz hattı ve gövde panelleriyle tezat oluşturan ince cam kabiniyle son derece iddialı bir duruşa sahip. Tasarımın en dikkat çekici detaylarından biri, orijinal RCZ'den hatırladığımız ve Zagato tasarımlarından ilham alan çift kabartmalı tavan yapısının geri dönmüş olması. Ayna yerine ince yatay unsurlarla yeniden yorumlanan Peugeot'nun karakteristik üç pençeli ışık imzası ise otomobilin ön ve arka kısmında kendini gösteriyor. Dururken gizlenen ve sürüş esnasında otomatik olarak açılan aktif arka spoyler, aerodinamik verimliliği üst seviyeye çıkarıyor. Önde 21 inç, arkada ise 22 inç boyutunda jantlar var.

Teknik verilere bakıldığında RCZ Vision tam anlamıyla bir süper otomobil performans vaat ediyor. Konseptin kalbinde, sadece 110 milimetre kalınlığında olan ve 1.000 voltluk elektrik mimarisiyle çalışan son teknoloji bir katı hâl bataryası var. Bu kurulum otomobile yaklaşık 600 kilometre menzil sunarken, yüzde 10'dan yüzde 80 şarj seviyesine sadece 10 dakikada ulaşmasını sağlıyor. Aracın tam 500 beygir gücüyle geldiğini belirtmek gerek. Eski benzinli RCZ modeli önden çekişli bir altyapıya sahip olsa da Peugeot bu yeni konseptin arkadan itişli mi yoksa dört tekerlekten çekişli mi olduğunu henüz açıklamadı.

İç mekânda ise bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen bir tasarım var. Firmanınyeni nesil i-Cockpit mimarisi kullanılıyor. Sürücü odaklı kokpitte devasa ekranlar yerine, ihtiyaç duyulmadığında konsolun içine girerek kaybolabilen şeffaf Micro LED ekranlar tercih edilmiş. En dikkat çekici inovasyon ise markanın yeni nesil E-208 modelinde de kullanmayı planladığı köşeli ve dikdörtgen yapıdaki "Hypersquare" direksiyon sistemi.