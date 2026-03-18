Peugeot Servisleri Üzecek Yeni Motorunu Tanıttı: Triger Kayışı Tarih Oldu, Bakım Aralığı 2 Yıla Çıktı

Peugeot, eleştirilen 1.2 PureTech motorunu yenileyerek 'Turbo 100' adını verdiği yeni nesil motorunu tanıttı. Şirket, bu motorla birlikte geçmişteki güvenilirlik sorunlarını tamamen geride bırakmayı hedefliyor.

Peugeot, son yıllarda özellikle güvenilirlik sorunlarıyla gündeme gelen 1.2 PureTech motor ailesini baştan aşağı yeniledi.

Fransız üretici, bu kapsamda 'Turbo 100' adını verdiği yeni motorunu duyurarak hem teknik hem de algı tarafında yeni bir sayfa açmak istiyor.

Yağ içinde çalışan triger kayışı artık yok.

11

Turbo 100, temelde 1.2 litrelik üç silindirli PureTech motorun yenilenmiş hâli. Ancak yapılan değişiklikler oldukça kapsamlı. Açıklamalara göre motorun yaklaşık %70’i yeniden tasarlandı ve birçok kritik bileşen elden geçirildi. 1.2 litre hacimli üç silindirli yapısını koruyan motor, 100 beygir güç üretirken, 205 Nm tork sunuyor.

Önceki nesilde en çok eleştirilen konulardan biri, yağ içinde çalışan triger kayışıydı. Bu sistem zamanla aşınıp ciddi arızalara yol açabiliyordu. Yeni Turbo 100 motorunda ise bu sistem tamamen kaldırıldı ve yerine daha dayanıklı olan zincirli zamanlama sistemi getirildi.

Bakım aralıkları da uzadı.

Yeni motorla birlikte kullanıcıyı ilgilendiren önemli bir değişiklik de bakım tarafında. Önceki nesilde 1 yıl veya 20 bin km olan bakım aralığı, artık 2 yıl veya 25 bin km seviyesine çıkarıldı.

Turbo 100, hangi modellerde kullanılacak?

Peugeot'nun yeni Turbo 100 motoru ilk etapta markanın en popüler modellerinden biri olan 208'de kullanılacak. Ardından kısa süre içinde 2008 modeline de entegre edilmesi planlanıyor

