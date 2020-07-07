Mafia: Definitive Edition’ın Çıkış Tarihi Ertelendi

2K Games ve Hangar 13, bugün yaptıkları duyuruda Mafia: Definitive Edition’ın çıkış tarihinin ertelendiğini açıkladı. Oyunun yeni çıkış tarihi 28 Ağustos yerine 25 Eylül oldu.

İlk oyunlarıyla oyun dünyasının kalbini kazanan Mafia serisi, bildiğiniz üzere günümüz grafiklerine kavuşturularak yeniden geliştiriliyor. Bugüne kadar serinin ikinci ve üçüncü oyunu olan Mafia II ve Mafia III: Definitive Edition oyun mağazalarındaki yerini almış olsa da serinin ilk oyunu, ilerleyen bir tarihte bizimle olacaktı.

Serinin geliştirici şirketi 2K Games, Mafia serisinin ilk oyununun yenilenmiş hali olan Mafia: Definitive Edition’ın 28 Ağustos’ta geleceğini açıklamıştı. Şirket, oyun için bir fragman da yayınlamıştı. Ancak oyuna kavuşmamıza haftalar kala Mafia: Definitive Edition’ın çıkış tarihinin ertelendiği duyuruldu.

Mafia: Definitive Edition ertelendi:

2K Games ve Hangar 13 tarafından yapılan duyuruda oyunun 28 Ağustos’tan 25 Eylül’e ertelendiği açıklandı. Yapılan duyuruda erteleme kararının sebebi olarak yakından tanıdığımız bir isim gösterildi: COVID-19. Her iki şirkete göre COVID-19 sürecinde oyunu bitirme aşaması oldukça zorlayıcı oldu.

Kaliteli ve oyunculardan olumlu yorumlar almak isteyen 2K Games ve Hangar 13, acele edilmiş bir ürün ortaya koymamak için erteleme kararı aldı. Oyun için erteleme kararı alınmış olsa da şirketler, Mafia: Definitive Edition için planlanan bazı etkinlik ve videoların tarihlerini değiştirmedi.

2K Games ve Hangar 13, önümüzdeki iki hafta içinde Mafia: Definitive Edition için uzun bir oynanış videosunu yayınlayacak. Oyunun oynanış videosunun yayınlanmasıyla birlşjte yenilenmiş versiyonun bize neler sunacağını da ilk defa net bir şekilde anlayabileceğiz.

Mafia: Definitive Edition’ın yaklaşık 3 hafta önce yayınlanan ve heyecan yaratan fragmanını bu haberimizden izleyebilirsiniz. Bununla birlikte Mafia: Definitive Edition’ın orijinal oyundan farklı olarak neler sunacağını da bu haberimizde görebilirsiniz.