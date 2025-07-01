"Bu Nerenin Plakası?" Diyenlere: Türkiye Plaka Kodları Listesi

“01 nerenin plakası?”, “34 hangi il?” gibi sorulara yanıt mı arıyorsunuz? Türkiye’deki 81 ilin plaka kodlarını alfabetik sırayla listeliyoruz. Araç plakaları artık gizemli değil!

Türkiye'de araç plakaları, her şehrin kendine özgü bir numarası olacak şekilde sıralanmıştır. Peki, "01 nerenin plakası?" veya "34 nerenin plakası?" gibi soruların cevabını hiç merak ettiniz mi? Özellikle şehirler arası yolculuklarda ya da trafikte karşımıza çıkan farklı plakalar, genellikle araç sahibinin ikâmet ettiği ili gösterir. Bu sayede sadece bir numaraya bakarak, aracın hangi şehirden geldiğini anlayabiliriz.

Bu içeriğimizde Türkiye’deki tüm illere ait plaka kodlarını listeledik. "Nerenin plakası" sorusunun yanıtını kolayca öğrenebilmeniz için hazırladığımız bu tablo sayesinde hem şehirleri hem de plaka numaralarını karşılaştırmalı olarak görebileceksiniz.

İşte Türkiye'deki 81 ilin plaka sıralaması:

Plaka Hangi şehir? 01 nerenin plakası? Adana 02 nerenin plakası? Adıyaman 03 nerenin plakası? Afyonkarahisar 04 nerenin plakası? Ağrı 05 nerenin plakası? Amasya 06 nerenin plakası? Ankara 07 nerenin plakası? Antalya 08 nerenin plakası? Artvin 09 nerenin plakası? Aydın 10 nerenin plakası? Balıkesir 11 nerenin plakası? Bilecik 12 nerenin plakası? Bingöl 13 nerenin plakası? Bitlis 14 nerenin plakası? Bolu 15 nerenin plakası? Burdur 16 nerenin plakası? Bursa 17 nerenin plakası? Çanakkale 18 nerenin plakası? Çankırı 19 nerenin plakası? Çorum 20 nerenin plakası? Denizli 21 nerenin plakası? Diyarbakır 22 nerenin plakası? Edirne 23 nerenin plakası? Elazığ 24 nerenin plakası? Erzincan 25 nerenin plakası? Erzurum 26 nerenin plakası? Eskişehir 27 nerenin plakası? Gaziantep 28 nerenin plakası? Giresun 29 nerenin plakası? Gümüşhane 30 nerenin plakası? Hakkari 31 nerenin plakası? Hatay 32 nerenin plakası? Isparta 33 nerenin plakası? Mersin 34 nerenin plakası? İstanbul 35 nerenin plakası? İzmir 36 nerenin plakası? Kars 37 nerenin plakası? Kastamonu 38 nerenin plakası? Kayseri 39 nerenin plakası? Kırklareli 40 nerenin plakası? Kırşehir 41 nerenin plakası? Kocaeli 42 nerenin plakası? Konya 43 nerenin plakası? Kütahya 44 nerenin plakası? Malatya 45 nerenin plakası? Manisa 46 nerenin plakası? Kahramanmaraş 47 nerenin plakası? Mardin 48 nerenin plakası? Muğla 49 nerenin plakası? Muş 50 nerenin plakası? Nevşehir 51 nerenin plakası? Niğde 52 nerenin plakası? Ordu 53 nerenin plakası? Rize 54 nerenin plakası? Sakarya 55 nerenin plakası? Samsun 56 nerenin plakası? Siirt 57 nerenin plakası? Sinop 58 nerenin plakası? Sivas 59 nerenin plakası? Tekirdağ 60 nerenin plakası? Tokat 61 nerenin plakası? Trabzon 62 nerenin plakası? Tunceli 63 nerenin plakası? Şanlıurfa 64 nerenin plakası? Uşak 65 nerenin plakası? Van 66 nerenin plakası? Yozgat 67 nerenin plakası? Zonguldak 68 nerenin plakası? Aksaray 69 nerenin plakası? Bayburt 70 nerenin plakası? Karaman 71 nerenin plakası? Kırıkkale 72 nerenin plakası? Batman 73 nerenin plakası? Şırnak 74 nerenin plakası? Bartın 75 nerenin plakası? Ardahan 76 nerenin plakası? Iğdır 77 nerenin plakası? Yalova 78 nerenin plakası? Karabük 79 nerenin plakası? Kilis 80 nerenin plakası? Osmaniye 81 nerenin plakası? Düzce

Plaka neye göre verilir?

Türkiye'de yapılan resmî düzenlemeye göre plaka kodları, şehirlerin alfabetik sırasına göre verilmiştir. Ancak bu durum, Zonguldak'a kadar geçerlidir. Sonradan il olan Yalova, Osmaniye, Aksaray ve Düzce gibi şehirlerin plaka kodları, söz konusu kurala uymazlar. Eğer yarın başka bir ilçenin il olmasına karar verilirse bu kez 82 plaka koduna sahip olacaktır.

"Nerenin plakası?" sorusu, trafikte gördüğünüz araçların geldiği yerleri merak etmenin çok ötesine geçiyor. Kültürel kimliğimizin bir parçası hâline gelen bu numaralar, şehirlerle bütünleşmiş durumda. Yukarıdaki tabloda tüm illerin plaka kodlarını kolayca bulabilir, aklınıza takılan tüm sorulara cevap alabilirsiniz.