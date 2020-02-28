PS5'in Bazı Özellikleri, GameStop'un Sitesinde Göründü

PlayStation 5'in yeni nesil donanım özellikleri resmi olarak açıklanmadı ancak PS5'e ait özelliklerden bazıları GameStop'un sitesinde resmen yayınlandı.

Microsoft, son zamanlarda yeni nesil konsolu Xbox Series X'in donanım gücü ve teknik özellikleri hakkında yeni bilgiler ortaya koydu. Ancak Sony cephesinde sessizlik sürüyor. PlayStation 5'in özellikleri hala perde arkasında beklese de Sony'nin yeni nesil konsolunun bazı özellikleri ABD'li perakendeci GameStop tarafından doğrulandı.

GameStop'un web sitesinde PlayStation 5 için bir ön kayıt sayfası yayınlandı ve sayfada konsol hakkında bilinen bazı özellikler onaylandı. PS5 sayfası keşfedildikten kısa süre sonra kaldırıldı ancak özellikler çoktan kaydedilmişti.

PS5'in doğrulanan özellikleri:

8K TV desteği

Özel 8 çekirdekli AMD işlemci

3D Ses

Özel SSD depolama

PS4 oyunları/PSVR donanımı için geriye dönük uyumluluk

Işın izleme özellikleri

PlayStation 5'in 8K çözünürlüğe kadar destek vereceğini ve 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olacağını zaten biliyor olsak da, daha önce yeni nesil konsolun önceki tüm PlayStation nesilleri için geriye dönük uyumluluk sağlayacağı konuşuluyordu. GameStop'a göre, PS5 sadece PlayStation 4 oyunlarını destekleyecek. Daha eski oyunlar, muhtemelen Sony'nin akış hizmeti PlayStation Now üzerinden oynanabilecek.

PS5'in AMD grafik işlem birimi hakkında ortaya çıkan bir sızıntı, konsolun 9.2 teraflop GPU'ya sahip olacağını ortaya koyuyordu. Eğer bu bilgi doğruysa PS5'in görüntü işleme yetenekleri Xbox Series X'in ve hatta Google Stadia'nın gerisinde kalabilir.