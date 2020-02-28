Dualshock 5, Kablosuz Şarj Eklentisiyle Gelebilir

Sony, yeni nesil kontrol cihazı Dualshock 5 için Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne patent başvurusunda bulundu. PS5'in kontrol cihazı, çok fonksiyonlu bir kablosuz şarj eklentisiyle gelebilir.

Sony, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru PlayStation 5'in kontrol cihazı hakkında bazı bilgiler vermesinin ardından uzun süredir sessizliğini koruyor. Ancak şirket tarafından alınan yeni bir Dualshock 5 patenti, kontrol cihazının bir özelliğini ortaya çıkardı. PS5'in kontrol cihazı, kablosuz şarj desteği sağlayan bir eklentiye sahip olabilir.

Reddit'te paylaşılan patent, Sony'nin geçtiğimiz yılın yaz aylarında Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne PS5 kontrol cihazına getirmeyi düşündüğü bir eklenti için başvuruda bulunduğunu gösteriyor. Patentte, eklentinin kontrol cihazına takılabilen bir kablosuz şarj adaptörü olduğu ve kontrol cihazının pilini kablosuz olarak şarj etmek için endüktif olarak kablosuz şarj cihazına bağlanabildiği belirtildi.

Dualstock 5 kablosuz şarj eklentisi patenti

Patent açıklamasına göre kablosuz şarj adaptörü, kontrol cihazının şarj tabanından çıkarabilecek veya kontrol cihazı ile birlikte kullanılabilecek. Kullanıcılar, oyun oynarken hem Dualshock 5'in tuşlarını, hem de adaptör üzerinde yer alan tuşları kullanabilecekler. Yani yeni eklenti hem kablosuz şarj cihazı, hem de arka tuş eklentisi olarak kullanılabilecek.

Sony, geçtiğimiz yıl DualShock 4 kontrol cihazı için arka tuş eklentisi tanıtmıştı. Üzerinde iki adet tetik tuşu bulunan aksesuara, 16 potansiyel fonksiyondan ikisi atanabiliyor. Ayrıca üzerinde yer alan OLED ekran, gerçek zamanlı olarak tuş bilgilerini gösteriyor ve oluşturulan kullanıcı profilleri arasında geçiş sağlıyor.

Sony daha önce Dualshock 5'in USB-C bağlantı noktasına sahip olacağını ve DualShock 4'ten daha büyük bir pille geleceğini doğrulamıştı. Ancak yeni nesil kontrol cihazı, beklentilerin ötesinde kullanıcılara çok daha fazlasını sunacak gibi görünüyor.