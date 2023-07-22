PlayStation 5 Pro Hakkında Heyecanlandıran Detaylar Ortaya Çıktı

1 dk okuma süresi
6
1
1
0
0
Çıkalı 3 yıl olan PlayStation 5’in Pro sürümü hakkında doğruluğu kesin olmayan bilgiler sızdırıldı. Sızdırılan bilgilerin arasında teknik detaylar ve çıkış tarihi yer alıyor.

2020 yılında çıkan PlayStation 5 henüz birçoğumuzun eline geçmiş olan bir konsol değil. Daha onu deneyimleyememişken, PlayStation 5 Pro hakkında yeni ve heyecanlandıran detaylar sızdırıldı. Tabii ki bilgiler herhangi bir resmi kaynak tarafından doğrulanmış değil.

PlayStation 4, 2013 yılında çıkmıştı. PlayStation 4 Pro ise ondan 3 yıl sonra, 2016 yılında piyasaya sürülmüştü. Görünüşe göre Sony, PlayStation 5 için de benzer bir takvim izlemeyi planlıyor.

‘Project Trinity’ olarak adlandırılan PlayStation 5 Pro’nun 2024’ün Kasım aynıda geleceği iddia ediliyor

Key To Gaming tarafından verilen bilgiler ışığında PlayStation 5 Pro’nun kod adı ‘Trinity Projesi’ ve 2022’nin başından beri geliştiriliyor. Bu Kasım ayında geliştirici kitleri dağıtılacağı söylenen PlayStation 5 Pro’nun teknik detayları da ilgi çekici.

Söylenilene göre PlayStation 5 Pro'da 18.000 MT/s bellek ve 30 WGP (çalışma grubu işlemcisi) bulunacak. Bunun yanı sıra PlayStation 5 Pro için performans hedefleri arasında geliştirilmiş saniye başına kare sayısı (FPS) ve 4K çözünürlükte daha iyi FPS kararlılık performansı, 8K performans modu ve hızlandırılmış ışın izleme yer alıyor.
İLGİLİ HABER

Dev Bir İttifak: Sony ve Microsoft, Call of Duty'i PlayStation'da Tutmak İçin Anlaşma İmzaladı!

PlayStation 5 Pro için hedeflenen çıkış tarihi ise 2024 yılının Kasım ayı. Eğer bu bilgiler doğru ise önümüzdeki yılın büyük etkinliklerinde cihazın tanıtımlarını görme ihtimalimiz yüksek. PlayStation 5 Pro’nun çıkışının ardından Sony’nin PlayStation 6’yı geliştirmeye odaklanacağı söyleniyor.

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
6
1
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
6
1
1
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler