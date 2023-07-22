Çıkalı 3 yıl olan PlayStation 5’in Pro sürümü hakkında doğruluğu kesin olmayan bilgiler sızdırıldı. Sızdırılan bilgilerin arasında teknik detaylar ve çıkış tarihi yer alıyor.

2020 yılında çıkan PlayStation 5 henüz birçoğumuzun eline geçmiş olan bir konsol değil. Daha onu deneyimleyememişken, PlayStation 5 Pro hakkında yeni ve heyecanlandıran detaylar sızdırıldı. Tabii ki bilgiler herhangi bir resmi kaynak tarafından doğrulanmış değil.

PlayStation 4, 2013 yılında çıkmıştı. PlayStation 4 Pro ise ondan 3 yıl sonra, 2016 yılında piyasaya sürülmüştü. Görünüşe göre Sony, PlayStation 5 için de benzer bir takvim izlemeyi planlıyor.

‘Project Trinity’ olarak adlandırılan PlayStation 5 Pro’nun 2024’ün Kasım aynıda geleceği iddia ediliyor

Key To Gaming tarafından verilen bilgiler ışığında PlayStation 5 Pro’nun kod adı ‘Trinity Projesi’ ve 2022’nin başından beri geliştiriliyor. Bu Kasım ayında geliştirici kitleri dağıtılacağı söylenen PlayStation 5 Pro’nun teknik detayları da ilgi çekici.

Söylenilene göre PlayStation 5 Pro'da 18.000 MT/s bellek ve 30 WGP (çalışma grubu işlemcisi) bulunacak. Bunun yanı sıra PlayStation 5 Pro için performans hedefleri arasında geliştirilmiş saniye başına kare sayısı (FPS) ve 4K çözünürlükte daha iyi FPS kararlılık performansı, 8K performans modu ve hızlandırılmış ışın izleme yer alıyor.

PlayStation 5 Pro için hedeflenen çıkış tarihi ise 2024 yılının Kasım ayı. Eğer bu bilgiler doğru ise önümüzdeki yılın büyük etkinliklerinde cihazın tanıtımlarını görme ihtimalimiz yüksek. PlayStation 5 Pro’nun çıkışının ardından Sony’nin PlayStation 6’yı geliştirmeye odaklanacağı söyleniyor.