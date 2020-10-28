Xbox Series X'te Tüm Eski Xbox Oyunları Oynanabilir Olacak

Xbox Proje Yöneticisi Jason Ronald, 500.000 saatlik testin ardından Xbox One X ve S’in, önceden çıkan tüm Xbox oyunlarını çalıştırabileceğini duyurdu. Üstelik konsolların piyasaya sürüldüğü ilk günden itibaren bu özellik geçerli olacak.

Sony’nin geriye dönük PlayStation 5 uyumluluğu PS4 için başarılı olsa da ondan önceki konsollarda bulunmuyordu. Özellikle PS3 oyunlarını yeni konsolda yüksek FPS’lerle deneyimlemek isteyen oyuncular bu konuda umduklarını bulamamışlardı. Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X’ten ise bu konuda son derece olumlu bir haber geldi.

Sony’ye göre daha cesur davranan Microsoft, dünyadaki “tüm” Xbox oyunlarının Series X ve S’de oynanabileceğini duyurdu. Xbox Proje Yöneticisi Jason Ronald tarafından yapılan açıklamayla doğrulanan bu haber, 500.000 saatlik bir testin ardından Xbox, Xbox 360 ve Xbox One’daki tüm oyunların yeni nesil konsollarda oynanabileceğini müjdeliyor. Üstelik bunun için oyuncuların beklemesine gerek olmayacak. Xbox Series X ve S’in çıkış yaptığı ilk günle birlikte bu oyunlara da yeni konsollar üzerinden erişme imkanımız bulunacak.

Xbox’ın anlık desteği fark yaratabilir

Xbox’tan gelen bu açıklamaya göre oyunlara ilk günden erişim imkanı bulacağız. Bu durum biraz şaşırtıcı, çünkü genelde eski nesil oyunların yeni nesil konsollara uyumluluğu için bir süre beklememiz gerekiyordu. Microsoft, bu ve Bethesda satın alımı gibi önemli adımlarla yeni konsol döneminde en büyük rakibi Sony’nin önüne geçmek istiyor gibi görünüyor. Aslında Sony de PlayStation 5’de geriye dönük uyumluluk desteği sunuyor ancak Xbox’ın tüm Xbox oyunlarına bu desteği vermesiyle Sony’nin elinin biraz sönük kaldığını söyleyebiliriz.

Xbox’ın tüm bu oyunlar arasında tek istisnası ise Kinect oyunları oldu. Bu oyunlara ait aksesuarların yeni konsollara çıkmayacak olmasından kaynaklı böyle bir karar alınmış görünüyor.

Ronald, geçmiş nesillerdeki oyunların Series X’te daha iyi görüneceğini ve daha akıcı bir şekilde oynanabileceğini iddia etti. Birçok eski oyun, kare hızlarını sınırlamış olsa da Microsoft ve Xbox One Series X ve S konsollarının bu konuda neler yapabileceği merak ediliyor.

Xbox One Series X, 10 Kasım’da tüm dünyada satışa sunulacak. Peki sizler bu denli geniş çaplı bir geriye dönük uyumluluğu nasıl buluyorsunuz? Sizce Sony’nin de buna benzer bir adım atması gerekiyor muydu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.