PSVR'ı PS5'te Çalıştıran Adaptör, Ücretsiz Dağıtılıyor

Sony yöneticilerinden Shuhei Yoshida, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla PlayStation VR ekipmanlarını kullanan oyuncuları sevindirdi. PlayStation 4 uyumlu sanal gerçeklik ekipmanlarının PlayStation 5'te kullanılabilmesi için yeni bir adaptöre ihtiyaç olduğunu söyleyen Yoshida, bu adaptörün ücretsiz dağıtılacağını söyledi.

Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios'un bir numaralı ismi Shuhei Yoshida, yaklaşmakta olan PlayStation 5'le ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Yoshida'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar, PlayStation VR ekipmanlarına sahip olan oyuncuları memnun edecek gibi görünüyor.

Sony, PlayStation 5'in PlayStation 4 ile uyumlu PlayStation VR ekipmanlarını destekleyeceğini açıklamıştı. Yani yeni nesil oyun konsollarında VR oyun oynamak isteyen oyuncular, ek bir harcama yapmak durumunda kalmayacaklardı. Ancak PlayStation 4 ile uyumlu sanal gerçeklik ekipmanlarının PlayStation 5'te kullanılabilmesi için, özel bir adaptöre sahip olunması gerekiyor. Yoshida'ya göre Sony, bu ekipmanları ihtiyaç duyan oyunculara ücretsiz olarak sunacak.

Yoshida tarafından yapılan açıklamalarda, oyuncuların Sony'ye başvuru yaparak yeni nesil bağlantı adaptörlerini talep edebileceklerini söylüyor. Üstelik bu süreç, oldukça da kolay işliyormuş. Eğer PlayStation 5 için ücretsiz olarak dağıtılacak bağlantı adaptörünü talep etmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak önce kimliğinizi doğrulamanız, ardından da sahip olduğunuz sanal gerçeklik ekipmanının seri numarasını girmeniz gerekiyor. Bu işlemin ardından da adresinizi vererek, adaptörün tarafınıza ulaştırılmasını sağlayabiliyorsunuz.

Yalnız Yoshida'nın açıklamalarına göre bazı oyuncular, ücretsiz adaptör talepleriyle ilgili bazı sorunlar yaşıyorlar. Sistemin oldukça yoğun olduğunu ifade eden Yoshida, sorun yaşanması halinde bir süre beklenilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca kullanıcılara bir de alternatif sunan Yoshida, oyuncuların bulundukları ülkelerdeki destek hatlarına ulaşıp, ücretsiz adaptör talebi oluşturabileceklerini söylüyor.