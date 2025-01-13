Sony, PlayStation'da Aralık 2024'te en çok hangi oyunların indirilen açıkladı. Ülke ve platform bazında yayımlanan listelerin çoğunda şaşırtmayan bazılarında ise aklınıza gelmeyecek oyunlar yer alıyor.

Sony, düzenli olarak PlayStation'da en çok hangi oyunların oynandığını gösteren listeler yayımlıyordu. Şimdi ise 2024’ün son ayı olan aralıkta hangi oyunların en çok indirildiği paylaşıldı. Black Ops 6 ve EA Sports FC 25 zirvelerde yer almaya devam ederken eski yapımların kaç yıl geçmesine rağmen hâlâ çok tercih edildiği görüldü.

PlayStation listeleri, ABD/Kanada ve Avrupa Birliği’ni içeriyor. Ücretli oyunlarda PS5 ve PS4 olarak ayrılıyorlar. Bunlara ek olarak bir de ücretsiz oyunlar için liste görüyoruz. Lafı çok uzatmadan gelin PlayStation’da Aralık 2024’te en çok oynanan oyunlara bir göz atalım.

Aralıkta PlayStation'da en çok indirilen oyunlar

PlayStation 5

Sıralama ABD/Kanada Avrupa 1 Call of Duty: Black Ops 6 EA SPORTS FC 25 2 NBA 2K25 Call of Duty: Black Ops 6 3 EA SPORTS Madden NFL 25 Hogwarts Legacy 4 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V 5 EA SPORTS FC 25 UFC 5 6 EA SPORTS College Football 25 Minecraft 7 Phasmophobia Phasmophobia 8 Hogwarts Legacy Gran Turismo 7 9 Marvel’s Spider-Man 2 The Witcher 3: Wild Hunt 10 ASTRO BOT Arma Reforger

PlayStation 4

Sıralama ABD/Kanada Avrupa 1 Red Dead Redemption 2 EA SPORTS FC 25 2 Call of Duty: Black Ops 6 Red Dead Redemption 2 3 Need for Speed Heat Need for Speed Heat 4 theHunter: Call of the Wild A Way Out 5 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V 6 Gang Beasts Battlefield 1 7 Batman: Arkham Knight Unravel Two 8 EA SPORTS Madden NFL 25 Hogwarts Legacy 9 Need for Speed Payback Call of Duty: Black Ops 6 10 Battlefield 1 Gang Beasts

Ücretsiz oyunlar (PS5/PS4)