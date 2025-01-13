Sony, düzenli olarak PlayStation'da en çok hangi oyunların oynandığını gösteren listeler yayımlıyordu. Şimdi ise 2024’ün son ayı olan aralıkta hangi oyunların en çok indirildiği paylaşıldı. Black Ops 6 ve EA Sports FC 25 zirvelerde yer almaya devam ederken eski yapımların kaç yıl geçmesine rağmen hâlâ çok tercih edildiği görüldü.
PlayStation listeleri, ABD/Kanada ve Avrupa Birliği’ni içeriyor. Ücretli oyunlarda PS5 ve PS4 olarak ayrılıyorlar. Bunlara ek olarak bir de ücretsiz oyunlar için liste görüyoruz. Lafı çok uzatmadan gelin PlayStation’da Aralık 2024’te en çok oynanan oyunlara bir göz atalım.
Aralıkta PlayStation'da en çok indirilen oyunlar
PlayStation 5
|Sıralama
|ABD/Kanada
|Avrupa
|1
|Call of Duty: Black Ops 6
|EA SPORTS FC 25
|2
|NBA 2K25
|Call of Duty: Black Ops 6
|3
|EA SPORTS Madden NFL 25
|Hogwarts Legacy
|4
|Grand Theft Auto V
|Grand Theft Auto V
|5
|EA SPORTS FC 25
|UFC 5
|6
|EA SPORTS College Football 25
|Minecraft
|7
|Phasmophobia
|Phasmophobia
|8
|Hogwarts Legacy
|Gran Turismo 7
|9
|Marvel’s Spider-Man 2
|The Witcher 3: Wild Hunt
|10
|ASTRO BOT
|Arma Reforger
PlayStation 4
|Sıralama
|ABD/Kanada
|Avrupa
|1
|Red Dead Redemption 2
|EA SPORTS FC 25
|2
|Call of Duty: Black Ops 6
|Red Dead Redemption 2
|3
|Need for Speed Heat
|Need for Speed Heat
|4
|theHunter: Call of the Wild
|A Way Out
|5
|Grand Theft Auto V
|Grand Theft Auto V
|6
|Gang Beasts
|Battlefield 1
|7
|Batman: Arkham Knight
|Unravel Two
|8
|EA SPORTS Madden NFL 25
|Hogwarts Legacy
|9
|Need for Speed Payback
|Call of Duty: Black Ops 6
|10
|Battlefield 1
|Gang Beasts
Ücretsiz oyunlar (PS5/PS4)
|Sıralama
|ABD/Kanada
|Avrupa
|1
|Marvel Rivals
|Marvel Rivals
|2
|Fortnite
|UFL
|3
|Roblox
|Fortnite
|4
|UFL
|Roblox
|5
|Rocket League
|Rocket League
|6
|Call of Duty: Warzone
|Call of Duty: Warzone
|7
|Infinity Nikki
|Asphalt Legends Unite
|8
|Asphalt Legends Unite
|Infinity Nikki
|9
|Fall Guys
|VALORANT
|10
|VALORANT
|eFootball