PlayStation Stars Çok Yakında Kapanıyor: Puanlarınızı Harcamayı Unutmayın!

Sony'nin sadakat programı PlayStation Stars, 2 Kasım 2026'da kapanıyor.

Sony'nin oyuncuları oyun satın aldıkları ve oynadıkları için ödüllendiren sadakat programı PlayStation Stars, önümüzdeki ay tamamen faaliyetlerine son veriyor.

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Kullanıcıların dijital oyunlar, cüzdan bakiyeleri ve dijital koleksiyon ürünleri kazanmasını sağlayan sistem, kademeli kapanış sürecinde son aşamaya geldi.

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Kapanış süreci nasıl yaşandı?

Mayıs 2025'te duyurulan kapanış kararı sonrasında Sony, programa yeni üye alımını durdurmuş ve ayrılan üyelerin tekrar katılmasını engellemişti.

23 Temmuz 2025 itibarıyla dijital koleksiyon ile puan kazanma özellikleri sonlandırılırken, mevcut üyelerin sadece kazanılmış puanları harcamasına izin verilmişti.

Puanlarınızı kullanmak için son tarih: 2 Kasım 2026

PlayStation Stars, 2 Kasım 2026 tarihinde resmen kapandığında kalan tüm puanlar geçerliliğini yitirecek. Kazanılma tarihine göre puanların son kullanma tarihi daha erken dolabileceğinden, bakiyenizi son güne bırakmadan kontrol etmeniz öneriliyor.

Puanlarınızı harcamak ve bakiyenizi kontrol etmek için mobil cihazınızdaki PS App üzerinden Oyuncu Profili > PlayStation Stars > Ödül Kataloğu adımlarını takip edebilirsiniz. Daha önce kazandığınız dijital koleksiyon ürünleri ise program kapandıktan sonra da hesabınızda erişilebilir kalmaya devam edecek.