PlayStation Türkçe dil desteği vermeye devam edecek

PlayStation Türkiye'den oyuncuları memnun edecek bir açıklama geldi. Konsolun Türkiye operasyonlarını artık Bilkom yürütecek olsa da PlayStation özel oyunlarında Türkçe dil desteği vermeye devam edecek.

Türkiye'de oyunseverlerin uzun zamandır konuştukları meselelerden bir tanesi, Sony'nin Türkiye'den büyük oranda çekilmiş olması. Bu önemli çünkü PlayStation cephesi, alınan kararla büyük bir çıkmaza girdi. Neyse ki geçtiğimiz gün konuyla ilgili bir gelişme yaşandı ve Bilkom'un, PlayStation'ın Türkiye'deki resmî distribütörü olarak hizmet vereceği açıklandı.

PlayStation'ın Türkiye'den çekilmesi, oyuncular için başka bir bilinmezin yaşanmasına da yol açtı. Öyle ki piyasaya sürülecek oyunlar, bundan sonraki süreç için Türkçe dil desteği içermeyebilirdi. İşte bununla ilgili yeni bir açıklama yapan PlayStation Türkiye ekibi, böyle bir şey yaşanmayacağını söyledi.

PlayStation oyunları, Türkçe dil desteği vermeye devam edecek

Konuyla ilgili açıklama, Instagram'da paylaşılan bir gönderi sayesinde yapıldı. PlayStation Türkiye'nin resmî Instagram hesabından yapılan bir paylaşımın altına yorum yapan bir kullanıcı, PlayStation özel oyunlarında Türkçe dil desteğinin sürüp sürmeyeceğini sordu. Buna cevap veren hesap yetkilisi, Türkçe dil desteğinin devam edeceğini belirtti.

İşte Instagram'daki o paylaşım:

Tabii Türkçe dil desteği gerçekten önemli bir gelişme. Ancak artan döviz kuru nedeniyle konsol ve oyun fiyatlarının ciddi anlamda yükseldiği gerçeğini unutmamak lazım. Dileriz bir gün içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar düzelir ve tüm oyuncular, diledikleri gibi oyun oynarlar...