POCO M4 Pro 5G Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren POCO, yeni akıllı telefonu POCO M4 Pro 5G’yi tanıttı. Telefon, fiyatına göre sunduğu ortalama üstü özelliklerle dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye giriş yapan POCO, son olarak M3 Pro 5G’yi ülkemizdeki kullanıcılara sunmuştu. POCO M3 Pro 5G, günümüz piyasasına göre uygun sayılabilecek fiyat etiketiyle ilgi toplamayı başarmıştı. Çinli teknoloji devi Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren şirket, bugün yeni akıllı telefonu POCO M4 Pro 5G’yi duyurdu.

POCO M4 Pro 5G’nin en ön plana çıkan özelliği tasarımı oldu. Xiaomi'nin geçtiğimiz ay tanıttığı Redmi Note 11 serisinin tasarımını taşıyan telefon, geçtiğimiz yılki modele göre ön kısmında devasa bir değişiklik barındırmıyor. Telefondaki delikli kamera tasarımı halen korunmaya devam ediyor.

Fiyatına göre performanslı sayılabilecek özellikler:

Teknik detaylara indiğimizdeyse elbette geçtiğimiz yılki modele göre geliştirmeler görüyoruz. Telefon, 6,6 inçlik FHD+ çözünürlüklü ekrana yer veriyor ve bu ekran, 90 Hz tazeleme hızıyla kullanılabiliyor. Telefonun işlemci bölümündeyse MediaTek’in Dimensity 810 işlemcisi yer alıyor. Grafik tarafındaysa Mali-G57 bulunuyor.

Telefonun kameraları hakkında konuşacak olursak, aslında söylenecek fazla bir şey yok. Xiaomi Redmi Note 11'in kurulumuyla aynı kurulumla gelen POCO M4 Pro 5G, 50 MP’lik ana kameraya, 8 MP’lik ultra geniş açılı kameraya ve 16 MP’lik ön kameraya yer veriyor. Telefonun arkasında gördüğümüz kamera olmayan 2 delikteyse LED ışığı ve kızılötesi ışık yer alıyor.

Son olarak telefonun batarya bölümü de yine Xiaomi Redmi Note 11'le aynı bir kurulumla geliyor. Orta segment Android telefonlarda görmeye alışık olduğumuz 5.000 mAh’lik bataryaya sahip olan telefon, 33 W hızlı şarj desteğiyle şarj edilebiliyor. Cihaz, kutucan MIUI 12.5 arayüzüyle çıkıyor.

POCO M4 Pro 5G özellikleri:

Ekran: 6,6 inç Full HD+ (1080 x 2400 piksel) çözünürlük, 90 Hz tazeleme hızı

6,6 inç Full HD+ (1080 x 2400 piksel) çözünürlük, 90 Hz tazeleme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 810 (8 çekirdekli)

MediaTek Dimensity 810 (8 çekirdekli) RAM: 4 GB LPDDR4X / 6 GB LPDDR4X

4 GB LPDDR4X / 6 GB LPDDR4X Depolama: 64 GB (UFS 2.2) & 128 GB (UFS 2.2)

64 GB (UFS 2.2) & 128 GB (UFS 2.2) Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1,8), 8 MP ultra geniş açılı kamera (f/2,2)

50 MP ana kamera (f/1,8), 8 MP ultra geniş açılı kamera (f/2,2) Ön Kamera: 16 MP (f/2,45)

16 MP (f/2,45) Batarya: 5.000 mAh, 33 W hızlı şarj desteği

5.000 mAh, 33 W hızlı şarj desteği Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C, NFC

5G, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C, NFC İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5

POCO M4 Pro 5G fiyatı: