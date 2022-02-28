POCO X4 Pro 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

POCO, yeni akıllı telefonu X4 Pro 5G'yi resmen duyurdu. MWC 2022 kapsamında tanıtılan akıllı telefon, tüketicilere hiç de fena sayılmayacak özellikler sunuyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da POCO X4 Pro 5G, Türkiye pazarına da gelebilir.

Dünyanın en popüler teknoloji fuarlarından Mobil Dünya Kongresi (MWC 2022) resmen başladı. Etkinlikler kapsamında sahne alan şirketlerden bir tanesi de Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin alt markası POCO oldu. Şirket, X4 Pro 5G olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu tüketicilerin beğenisine sundu. Peki POCO'nun yeni akıllı telefonu tüketiciye neler vadediyor?

POCO X4 Pro 5G, 6,67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekranla geldi. AMOLED yapıdaki bu ekran 120 Hz tazeleme, 360 Hz dokunma hassasiyeti oranı sunuyor. 1200 nit parlaklık değerine sahip olan ekranın üzerindeki delikte yer alan ön kamera ise 16 MP çözünürlük vadediyor.

Karşınızda POCO X4 Pro 5G

POCO X4 Pro 5G, Snapdragon 695 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanı ile destekleniyor. Dynamic RAM özelliğine sahip olan telefon, depolama alanının 3 GB'lik bölümünü RAM olarak da kullanabiliyor. Böylelikle X4 Pro 5G, 11 GB RAM'e sahip gibi kullanılabiliyor. Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası 67 watt hızlı şarj desteği sunarken işletim sistemi cephesinde ise Android 12 tabanlı MIUI 13 ile karşılaşıyoruz.

POCO'nun yeni akıllı telefonunun arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP de makro kamera yer alıyor.

POCO X4 Pro 5G teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+, 120 Hz

6,67 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+, 120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695

Qualcomm Snapdragon 695 RAM: 6 GB veya 8 GB

6 GB veya 8 GB Depolama: 128 GB veya 256 GB

128 GB veya 256 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

108 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh (67 watt hızlı şarj desteği)

5.000 mAh (67 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13

POCO, tüm bu özelliklere sahip akıllı telefonunun küresel pazarlarda satışa çıkacağını açıkladı. Yani bu akıllı telefonun Türkiye'ye gelme ihtimali de bulunuyor. Şirket, yeni akıllı telefonunun fiyatını ise şu şekilde açıkladı: