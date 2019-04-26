Popüler Dizi Peaky Blinders'ın VR Oyunu Seneye Çıkıyor

Ülkemizde ve dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Peaky Blinders'ın VR oyunu çıkıyor. Maze Theory'nin geliştirdiği oyunun 2020'de oyunculara sunulması bekleniyor.

2013'ten bugüne dek yayın hayatına devam eden ve büyük bir kitleyi ardına toplayan Peaky Blinders, oyun sektörüne giriş yapıyor. Dizinin VR dünyasına aktarımını ise Maze Theory sağlayacak.

Bahsi geçen VR oyun, oyunculara Peaky Blinders dünyasını tecrübe etmeyi vadediyor. Dizide görünen birçok mekân ve sokak, oyunun içerisine birebir olarak yansıtılacak. Üstelik bu oyunun yapımında geliştirilmiş yapay zekâ da kullanılacak.

Tüm bunlara ek olarak oyunun içerisinde dizideki karakterlerle birebir etkileşime geçilebileceğini duyuran Maze Theory, oyunda yer alan her karakterin dizideki özel jest ve mimiklerle süsleneceğini de ekledi. Görünen o ki Peaky Blinders hayranları oldukça keyifli vakit geçirecekler.

Maze Theory ve Immersive Entertainment ortaklığında oyun dünyasına katılacak olan VR oyunu, 2020'de oyuncularla buluşacak.