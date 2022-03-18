Porsche, günümüzde çokça sevilen modellerinden birisi olan 718'i tamamen elektrikli modele çevireceğini açıkladı. Şirketin üçüncü elektrikli modelinin 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Elektrikli otomobil sektörüne giriş yapan ilk dev otomobil üreticilerinden birisi olan Porsche, özellikle Taycan modeliyle tüm dünyada beğenileri toplamayı başardı. Fakat şirket, elektrikli teknolojisini daha da ileri seviyeye taşıyacağını bugün yeniden gösterdi. Porsche, sevilen modelini tamamen elektrikli yapacağını açıkladı

Porsche CEO’su Oliver Blume, yaptığı açıklamada Porsche’nin bir Taycan ve önümüzdeki yılın modeli Macan’dan sonra yeni elektrikli otomobilinin 718 (Boxster ve Cayman) olacağını açıkladı. Blume, yeni 718’in gerçek bir spor araba olacağını ve aracın bu on yılın ortasına doğru çıkacağını açıkladı. Blume, tam tarih açıklamasa da aracın 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Araç, Porsche için bir ilk olacak:

Porsche’nin tam elektrikli yeni modeli olacak 718 hakkında yalnızca bir detay paylaşıldı. Halihazırda sevilen 718 modellerindeki içten yanmalı motor devrinin sonlanmasını sağlayacak olan model, şirketin Premium Platform Electric (PPE) otomobil platformu üzerine kurulacak. Audi ve Porsche tarafından ortak geliştirilen PPE, böylelikle ilk kez bir Porsche’de yer alacak.

Öte yandan Porsche, verdiği bir diğer haberinde şarj istasyonları konusunda bugüne kadar sürdürdüğü sadece iş birliği stratejisinden vazgeçerek kendi şarj istasyonları ağını kuracağını açıkladı. Şarj istasyonlarının öncelikle Almanya, İsviçre ve Avusturya'da inşa edileceği açıklandı.