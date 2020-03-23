PUBG, 3. Yıldönümüne Özel Ücretsiz Kostüm Veriyor

Popüler battle royale oyunu PUBG, oyuncularla buluşmasının 3. yıldönümünü kostüm hediyesi ve yeni içerik planlarını açıklayarak kutladı. Oyuncuları dördüncü yılda yenilenen Vikendi haritası dahil olmak üzere birçok yenilik bekliyor.

PlayerUnknown's Battlegrounds, ilk kez 2017 yılında yayınlanan beta sürümünün ardından bugün 3. yıldönümünü kutluyor. Battle royale türünü o zamandan bu yana tüm dünyaya yayan PUBG, dördüncü yılına yeni içerik planları ile daha güçlü girmeyi planlıyor.

PUBG'ye gelecek yeniliklerden ilki, oyunun güncellenen karlı haritası Vikendi olacak. Haritanın trenlere sahip olan yeni sürümü, testten alınan veriler ve geri bildirimlerin ardından kısa süre sonra tekrar yayınlanacak. Karakin haritasının gelişinin ardından rafa kaldırılan Vikendi, yeni mekanikler ve tamamen yenilenmiş bir deneyimle dönecek.

Planlanan diğer güncellemeler ayrıntılı olarak özetlenmese de, yıl boyunca yeni haritalar, yeni silahlar ve mekanikler, Arcade modu için Ölüm Maçı gibi ek oyun seçenekleri ve oyunda yaşanan problemleri gidermek için kalite iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri gelecek.

3. yıldönümüne özel ücretsiz kostümler

Tüm bunların yanı sıra PUBG oyuncuları, dünya çapındaki topluluklar arasında düzenlenen yarışmada tasarlanan M416 kaplaması, kostüm ve paraşütü içeren 3. yıldönümü Eşya Kutusunu sınırlı bir süre boyunca ücretsiz olarak alabilecekler.

PC oyuncuları kutuyu, 23 Mart - 23 Nisan tarihleri arasında oyun içi mağazada ücretsiz olarak alabilecekken konsol oyuncuları, 26 Mart - 25 Nisan tarihleri arasında oturum açtıklarında eşya kutusu, hesaplarına otomatik olarak eklenecek.