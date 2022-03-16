PUBG: New State, Free Fire Max'e Karşı: Hangisi Daha İyi?

Oyun dünyasının en popüler kategorilerinden hayatta kalma türü, 2021 yılını oldukça hareketli geçirdi. Bir yandan PUBG: New State, diğer yandan Free Fire Max, kategorideki diğer rakiplerini geride bırakmayı başardılar. Peki bu iki oyun arasındaki rekabet nasıldı?

Mobil oyun dünyası giderek büyürken hayatta kalma oyun türü de oyuncular için vazgeçilmezler arasında yer almaya devam ediyor. Bu kategoride onlarca oyun olması da bunun en net göstergelerinden bir tanesi. Ancak bazıları var ki hayatta kalma türünü kasıp kavuruyor. Şimdi sizlerle, bu kategorinin 2021'de neler yaşadığını konuşacağız.

Hayatta kalma oyun türünün yıldızlarından biri olan PUBG Mobile Kasım 2021’de 7 milyar dolardan fazla gelir elde etmişti, aynı yılın sonunda iki adet daha hit olacak Battle Royale oyunu çıktı. 28 Eylül 2021’de, Free Fire isimli nişancı oyununun yeni versiyonu olan Free Fire Max, açık beta olarak yayınlanırken 11 Kasım 2021’de de Krafton, yeni battle royale mobil oyunu PUBG:New State’i yayınladı. Yayınlanmaları ile birlikte büyük dikkat çeken iki oyun, Ekim ve Kasım 2021’de ayrı ayrı indirme sayısında birinci olmayı başardı. Önde gelen reklam ve pazar araştırma şirketi SocialPeta, bu iki oyunu indirme ve gelir, reklam stratejisi ve popüler reklamlar açısından inceledi. Gelin raporun detaylarına hep birlikte bakalım.

Free Fire Max ile PUBG:New State arasında nasıl bir rekabet var?

Oyunların indirme ve gelir durumları nasıl?

New State mükemmel indirme sayılarına sahip iken Free Fire bir seviye daha fazla gelire sahip:

İndirmeleri inceleyecek olursak, Garena Free Fire Max (GFFM), Eylül 2021’de yayınlanmasına rağmen her iki oyunun da Aralık 2021 itibarı ile indirme sayısı 50 milyonu geçmiştir. Daha eski fakat köklü olan PUBG: New State (PNS)’in daha iyi desteklenmiş olduğunu görmekteyiz.

GFFM, 2021 yılında App Store’da 12.1 milyon ve Google Play’de 38.4 milyon indirilme ile 50.5 milyon total indirmeye ulaşmıştır. Oyun günlük en yüksek indirilmesini üçüncü gününde 5.6 milyon indirme ile yakalamıştır. Haftalık en yüksek indirilmesini ise ilk haftasından yakalamış, 12 ve 18 Ekim 2021 arası 12.2 milyon indirme gerçekleştirmiştir. Çıkışından bir ay sonra ise indirme sayıları stabilleşmiş, günlük 240 bin civarına gelmiştir.

PNS, 2021 yılında App Store’da 10.9 milyon (%15.5) ve Google Play’de 59.6 milyon (%84.5) indirilme ile 70.5 milyon total indirmeye ulaşmıştır. Oyun çıkışından itibaren ki ilk haftada Google Play’de her gün 3 milyon indirme görmüştür. 1 Aralık 2021’den sonra indirme sayısı aşırı artış göstermiş, günlük 9 milyon seviyesine ulaşmıştır.

İki oyunun gelirine bakacak olursak, 2021 yılında GFFM 37.2 milyon dolar, PNS 6.4 milyon dolar gelir elde etmiştir.

GFFM App Store’da 18 milyon dolar, Google Play’de 19.2 milyon dolar gelir elde etmiş, günlük geliri App Store’da 30 Eylül 2021’de 450 bin dolar ile en yüksek seviyeyi görmüş, Google Play’de de Ekim 2021 sonunda 520 bin dolar ile görülmüştür.

PNS App Store’da 2 milyon dolar, Google Play’de 4.4 milyon dolar gelir elde etmiş, günlük geliri App Store’da 7 Aralık 2021’de 100 bin dolar ile en yüksek seviyeyi görmüş, Google Play’de de 1 Aralık 2021’de 600 bin dolar ile görülmüştür.

İki oyunun çıkışından itibaren ki 7 haftasında gelirlerini karşılaştıracak olursak GFFM’nin 28 Eylül ve 15 Kasım 2021 arasında 19.9 milyon dolar gelir elde ettiği, PNS’nin 13 Kasım ve 27 Aralık 2021 arasında 6.4 milyon dolar gelir elde ettiği görülmüştür. PNS, bu süreçte daha az gelir elde etmesine rağmen, yeni çıkmış bir oyun olarak 2 aydan kısa bir sürede 70 milyon indirme görmesi gelir açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu, 2022 yılında daha iyi bir performansa sahip olacağını göstermektedir.

Oyunların reklam stratejileri nasıldı?

Free Fire Asya’ya, New State Avrupa ve Amerika bölgesine odaklandı:

İki oyun da çıkışları gerçekleşmeden önce oyuncuların ilgisini çekebilmek için reklam vermeye başlamıştır. SocialPeta’ya göre GFFM’nin reklamları Ocak 2017’ye kadar geriye gitmekte, 2021 yılında ise 1025 tekil reklamı bulunmaktadır. PNS de benzer şekilde çıkışından 10 ay önce reklama başlamıştır. SocialPeta’ya göre 2021 yılında 5071 tekil reklamı vardır.

GFFM, iOS’ta günlük ortalama 32 reklam, Android’de günlük ortalama 46 reklam vermiş, çıkışı zamanında reklam sayısı iki platform toplamında günlük 391 reklamla en yüksek seviyeye ulaşmış, bu reklamların da %56’sı video reklam olmuştur.

Oyunun genel olarak Pakistan, Endonezya, Vietnam’da reklamı yapılmış, Pakistan kısmı tüm reklamların %31.57’sini oluşturmuştur.

Reklam için oyunun ilk tercihi Google Ads olmuş, tüm reklamların %38.1’i buradan verilmiştir. Etkileşim sayısında ise en fazla miktar Facebook’ta olmuş, 37 milyon üzeri etkileşim yakalamıştır.

PNS ise, iOS’ta günlük ortalama 100 reklam, Android’de günlük ortalama 334 reklam vermiş, Temmuz ayında reklam işine sıkıca başlamış, ekim ayı sonlarında reklam sayısı iki platform toplamında günlük 1200 reklamla en yüksek seviyeye ulaşmış, bu reklamların da %61’i video reklam olmuştur. Oyun genel olarak ABD, Suudi Arabistan ve Rusya’da reklam yapmış, bu üç ülkede yapılan reklam sayısı toplam reklamın dörtte biri kadar kısmını kaplamıştır.

Reklam için oyunun ilk tercihi Facebook olmuş, tüm reklamların %20.99’u buradan verilmiştir. Etkileşim sayısında ise en fazla miktar Instagram'da olmuş, 60 milyon üzeri etkileşim yakalamıştır.

Oyunların reklam popülariteleri nasıldı?

Kendine Özgü Free Fire, Heyecanlandırıcı New State:

İki oyun reklamları açısından da birbirinden farklı. Bunun temel sebebi olarak GFFM’nin reklamlarının yeni oyun içi eşyalar ve kostümler ile yeni oynanışı üzerine odaklanmasına dayanıyor.

Reklam Platformu : Google Ads Etkileşim Sayısı : 487.9 Bin Süre: 76 Gün

PNS ise yeni bir oyun olarak yüksek kaliteli promosyon videolara odaklanmış, heyecanlandırıcı savaş sahneleri ve PUBG’nin bilgisayardaki yüksek kalitesine yetişebilecek kalitede reklamlardan yararlanmıştır.

Reklam Platformu : Google Ads Etkileşim Sayısı : 1 Milyon Süre: 70 Gün

Sonuç

Oyun şirketleri battle royale türünde bir oyun yaptıkları zaman bu oyunun başarıya ulaşması adına belirli zorluklar yaşamaktadır. Oyunun kontrollerinin rahat olması, sunucu ile bağlantısının iyi olması, yeterli oyuncu sayısına sahip olması, hilelere karşı mücadele etmesi ve bir sürü farklı özelliğe sahip olması gerekmektedir.

Mükemmel reklam stratejileri ile oyunun başlangıcı iyi bir seviyeye getirilebilir. Bu konuda SocialPeta, geliştiricilere yardımcı olarak mümkün olan en iyi sonuca ulaşılmasını sağlıyor.