Realme, C11 (2021)'i Duyurdu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Realme, uygun fiyatlı akıllı telefonu C11 (2021)'i duyurdu. Android Go, tek bir kamera ve 5.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan telefon, Aliexpress üzerinden satışa sunulmuş durumda.

Çinli teknoloji şirketi Realme, geçtiğimiz yıl duyurduğu C11 isimli giriş seviye telefonunun yeni versiyonunu duyurdu. "C11 (2021)" olarak isimlendirilen cihaz, mevcut modelin özelliklerini yenileyerek kullanıcılara daha güncel bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Telefonun fazla uygun fiyatı ise pek çok tüketici için olumlu bir yön olarak kabul edilecek gibi görünüyor.

Realme C11 (2021), 6.52 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranla geliyor. HD+ çözünürlük sunan bu ekranın piksel yoğunluğu değeri 269 ppi olarak açıklanırken, ekranın çentiğinde yer alan ön kamera ise 5 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörüyle ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da telefonun tasarımına baktığımızda, C11 (2021)'in bu özellikten mahrum olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz.

Realme C11 (2021)'in tasarımı şöyle

Realme'nin yeni akıllı telefonunda UniSoC SC9863 işlemci kullanılıyor. Bu işlemci, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile kombine edilmiş. Ayrıca kullanıcılar, diledikleri takdirde bu akıllı telefona 256 GB'ye kadar microSD kart takabiliyorlar. 5.000 mAh kapasiteli bataryası bulunan telefonun 10 watt standart şarj desteği sunduğunu söyleyelim. Bu arada, cihazın işletim sistemi de Android Go olarak karşımıza çıkıyor.

Realme'nin uygun fiyatlı yeni modeli C11 (2021)'in arka kısmında, kare şeklinde tasarlanmış tekli kamera kurulumu kuruluyor. Ancak mühendisler, bu kamera kurulumunu sanki birden çok modül içeriyormuşçasına kalabalık göstermek istemişler. Bu kameranın 8 MP çözünürlük sunduğunu söylemek gerekiyor.

Realmce C11 (2021) teknik özellikleri

Ekran: 6.52 inç büyüklüğünde HD+, IPS LCD

6.52 inç büyüklüğünde HD+, IPS LCD İşlemci: UniSoC SC9863

UniSoC SC9863 RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB (microSD kart desteği)

32 GB (microSD kart desteği) Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.000 mAh

Realme'nin Aliexpress üzerinden satışa sunduğu akıllı telefon, 110 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Mavi ve gri renk seçeneği ile satın alınabilen telefonun Aliexpress'in dışına ne zaman çıkacağı şu an için bilinmiyor.