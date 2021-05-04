OPPO, Yeni Telefonu A54 5G'yi Duyurdu: İşte Fiyatı

OPPO, Avrupa pazarı için hazırladığı uygun fiyatlı 5G telefonu A54 5G'yi duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre kabul edilebilir seviyede özelliklere sahip telefon, 324 dolarlık fiyat etiketi ile alıcı bulmaya çalışacak.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, bundan yaklaşık bir ay önce düzenlediği bir etkinlikte "A54" olarak isimlendirdiği telefonunu duyurmuştu. O dönemlerde, bu cihazın Endonezya pazarında piyasaya sürüldüğünden bahsetmiştik. Şirket şimdi, A54'ün Avrupa pazarına odaklanan yeni versiyonu A54 5G'yi duyurdu. Peki OPPO A54 5G, tüketicilere neler sunuyor?

6,5 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip olan OPPO A54 5G, 90 Hz tazeleme oranı ile standart cihazlara göre daha akıcı bir deneyim sunuyor. Telefonun FHD+ çözünürlük sunan ekranı, sol üst kısma eklenen delikte ise 16 MP çözünürlük sunan bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise ekran yerine, yan panele monte edilmiş olarak karşımıza çıkıyor.

Karşınızda OPPO A54 5G

OPPO'nun yeni akıllı telefonunda Qualcomm Snapdragon 480 işlemci yer alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı kombinasyonu ile gelen telefon microSD kart desteği de sunarken, batarya cephesinde ise 5.000 mAh kapasiteyi görüyoruz. Ancak bu bataryada ne yazık ki hızlı şarj desteği yer almıyor. Öte yandan, bu cihazın Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 arayüzü ile geldiğini de söylemek gerek.

OPPO A54 5G'nin arka kısmında 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP de makro kamera bulunan dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumu, kullanıcılara kabul edilebilir bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

OPPO A54 5G teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç büyüklüğünde FHD+, 90 Hz tazeleme oranı, IPS LCD

6,5 inç büyüklüğünde FHD+, 90 Hz tazeleme oranı, IPS LCD İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480

Qualcomm Snapdragon 480 RAM: 4 GB (LPDDR4X)

4 GB (LPDDR4X) Depolama: 64 GB (UFS 2.1)

64 GB (UFS 2.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP +2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP +2 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1

OPPO'nun Avrupa pazarı için hazırladığı uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu, iki farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre cihazın fiyatı ise 324 dolar olarak açıklandı. Telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.