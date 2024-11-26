Realme GT 7 Pro dünya genelinde satışa sunuldu. Realme GT 7 Pro, sualtı çekim özellikleri, IP69 koruma ve 360 derece NFC ile karşımıza çıkıyor.

Realme, Çin'de tanıttığı GT 7 Pro modelini dünya genelinde satışa sundu. Snapdragon 8 Elite çip seti, gelişmiş kameralar ve büyük batarya ile dikkat çeken bu model su altı çekim özellikleriyle öne çıkıyor diyebiliriz.

Realme GT 7 Pro, Android 15 tabanlı Realme UI 5.0 işletim sistemiyle çalışıyor ve yapay zeka destekli pek çok özellik sunuyor. Ayrıca bu model serideki ilk telefon olarak 360 derece NFC özelliğiyle temassız ödeme yapılabilmesini sağlıyor.

Realme GT 7 Pro'nun tasarımı ve teknik özellikleri

IP69 koruma derecesine sahip olan telefon, zorlu koşullara karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Hindistan'da 5.800 mAh batarya kapasitesiyle sunulan cihaz, diğer bölgelerde ise 6.500 mAh batarya kapasitesiyle kullanıcılara sunuluyor.

Realme, GT 7 Pro'yu Mars Turuncu ve Galaksi Gri olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa sunuyor. 12/256 GB modelinin fiyatı Almanya’daki Amazon’da 1.000 Euro’nun üzerinde başlarken Black Friday indirimleriyle bu fiyat 805 Euro’ya kadar düşmüş durumda. Hindistan’da ise daha küçük bataryaya sahip versiyon 670 Euro fiyatla satışta.