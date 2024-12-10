Reddit'te araştırma yapmayı kolaylaştıracak "Reddit Answers" özelliği test edilmeye başladı. Bu yeni özellik, yapay zekâ ile destekleniyor ve kullanıcıya pratik bir deneyim sunuyor.

Dünyanın en popüler forumlarından Reddit, kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni bir özelliği test etmeye başladı. "Reddit Answers" olarak isimlendirilen ve yapay zekâ ile desteklenen bu yeni özellik, kullanıcıların sadece Reddit üzerinde aramalar yapmalarını sağlayacak.

Şimdilik sadece ABD'deki bazı kullanıcıların beğenisine sunulan Reddit Answers, henüz sadece İngilizce dil desteği sunuyor. Platformun web ve iOS sürümlerinde kullanılabilen özellik, yakın bir gelecekte Android için de kullanılabilir olacak. Şirketin açıklamasına göre Reddit Answers, gelecekte daha fazla ülkede, daha fazla dil desteği ile kullanılabilecek.

Reddit Answers böyle görünüyor:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Reddit'in yeni özelliği, piyasadaki diğer yapay zekâ destekli sohbet botlarına benzerlik gösterecek. Kullanıcılar, aradıkları bir konuyla ilgili Reddit sonuçlarına kaynaklarıyla ulaşabilecekler.

Reddit'te bir şeyler aramanın pek çok yolu var. Mesela Google'a gider ve "site:reddit.com XXX" yazarsanız XXX konusu ile ilgili Reddit sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Ancak Reddit Answers, tüm bu süreci kolaylaştırması açısından dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.