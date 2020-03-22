Redmi K30 Pro, 400 Metrelik Bluetooth Menziliyle Gelebilir

Xiaomi’nin alt markası Redmi son dönemin en çok merakla beklenen akıllı telefonlarından biri olan K30 Pro modelini 24 Mart’ta tanıtmaya hazırlanıyor. Sosyal medya üzerinden cihazın 8K video kaydı desteği ile birlikte açılır bir selfie kameraya sahip şekilde geleceği günlerce konuşuldu. Şirket kısa bir süre önce de yeni amiral gemisinin Super Bluetooth özelliğini ve gece sahnesi modunu açıkladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Redmi, K30 Pro'nun bazı temel özellikleri hakkında bekleyenleri bilgilendirmek için dün bir açıklama daha yaptı. Cihazın Bluetooth 5.1 desteğinin yanında yeni bir Super Bluetooth özelliği ile beraber geleceği duyuruldu. Şirket, bu yeni teknolojiyle bağlantı aralığının 400 metreye kadar genişletildiğini iddia ediyor. Bluetooth 5.1 için bu aralık yaklaşık 243 metre olarak bilindiğine göre Redmi K30 Pro’nun tipik bir akıllı telefonun neredeyse iki katını sunacağı ortaya çıkıyor. Şirket, bu tür bir aralığa nasıl ulaşabildiğini henüz açıkça anlatmadı ancak lansman etkinliği içinde açıklaması bekleniyor.

Redmi K30 Pro'nun özellikle çevrimiçi oyun oynarken yararlı olacak 5G Multilink özelliği sayesinde aynı anda üç ağa bağlanabileceği de verilen bilgiler arasında. Ayrıca yeni akıllı telefon bir Super Night Scene 2.0 modu ile donatılmış olacak. Bununla birlikte şirket, modun yardımıyla alınan örnek bir görüntü yayınladı ve iyi yorumlar almayı başardı. Cihazın 30x yakınlaştırmaya kadar destek vereceğinin doğrulandığını da burada ekleyelim.

Renkler siyah, beyaz ve mavi

Cihaz bir LPDDR5 RAM içerecek, UFS 3.1 depolama alanıyla gelecek olan K30 Pro gücünü Qualcomm Snapdragon 865 5G’den alacak. Dörtlü arka kamera kurulumu ve kızaklı ön kameraya sahip telefonun ekranı 60 Hz Samsung AMOLED panelinden oluşacak. Kullanıcıya siyah, beyaz ve mavi olmak üzere en az üç renk seçeneği sunacak olan Redmi K30 Pro, yeni Android 10 işletim sistemiyle birlikte gelecek.

Telefonda bir diğer merak edilen kısım da elbette ki batarya. Redmi K30 Pro'nun 33 W hızlı şarjı destekleyeceği bildiriliyor ancak pil kapasitesi hakkında şimdilik söylenen herhangi bir şey bulunmuyor. Şu ana kadar cihaz hakkında açıklanan özellikleri sıralamaya çalıştık. Lansman tarihine sadece 2 gün kalan cihazın son durumu hakkında gelen haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.