Redmi Note 10 Pro, FCC Belgelerinde Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz sene Redmi Note 10 serisine ait olduğu düşünülen bir akıllı telefon TENAA listelemelerinde ortaya çıkmıştı. Üzerinden aylar geçtikten sonra Redmi Note 10 serisiyle ilgili bir bilgi daha ortaya çıktı. FCC listelemelerinde görülen ve marka ismi olarak "Redmi" gözüken akıllı telefonun Redmi Note 10 Pro olduğu düşünülüyor.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin daha bütçe dostu modeller üreten alt markası Redmi, sürekli olarak TENAA veya FCC gibi listelerde ortaya çıkan telefonlarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz senenin kasım ayında da bu tarz bir haberle gündeme gelen şirket, TENAA üzerinde çıkan ve Redmi Note 10 serisine ait olduğu düşünülen akıllı telefonuyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Bugün ise Redmi Note 10 serisiyle ilgili yepyeni bir bilgi ortaya çıktı. Federal İletişim Kurulu (FCC – Federal Communications Commission) üzerinde görülen yeni bir listeleme, Redmi Note 10 serisiyle ilgili bir telefonun bilgilerini içeriyor. M2101K6G model numarasına sahip olan akıllı telefonun Redmi Note 10 Pro olduğu düşünülüyor.

İşte Redmi Note 10 Pro olduğu düşünülen belge:

M2101K6G model numaralı cihazın listelemesine baktığımızda cihazın 4G olacağını ve GSM, LTE ve WCDMA ağlarını destekleyeceği görülüyor. Bunun yanı sıra cihazda çift-bant Wi-Fi ve Bluetooth BR/EDR/LE desteği olacak. NFC özelliği de önümüzdeki günlerde tanıtılma ihtimali olan yeni Redmi cihazında yerini alacak.

Belgede göz önüne serilen bir başka özellik ise telefonun MIUI 12 arayüzünü kullanacak olması. MIUI 12 arayüzü Android 11 işletim sistemi üzerine kurulmuş bir arayüz, dolayısıyla cihazın Android 11 kullanacağı resmi olarak onaylanmış durumda. Cihazla ilgili başka pek bir bilgi olmasa da gücünü Snapdragon 732G yonga setinden alacağı düşünülüyor. Bunun yanı sıra dörtlü kamera kurulumu olması beklenen cihazın ana sensörünün 64 MP olacağı söyleniyor.