Xiaomi’nin yakında tanıtacağı Redmi Note 14 ailesinin üyesi olacak Note 14 Pro+’ın bazı özellikleri ortaya çıktı. Orta segmentteki telefon, yeni bir tasarım ve iyi bir işlemciyle gelecek.

Xiaomi’ye bağlı olan ve ülkemizde de birçok uygun fiyatlı cihazıyla karşımıza çıkan Redmi, Note serisiyle orta segmentin en önde çıkan markalarındandı. Şirketin bu serinin yeni nesli olacak Note 14 ailesini önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtması bekleniyordu.

Şimdi ise serinin üst seviye modellerinden olan Redmi Note 14 Pro+’ın bazı özellikleri sızdırıldı. Bilgiler, güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station’dan geldi.

Dimensity 7350 işlemciyle gelecek

İddiaya göre Redmi Note 14 serisinde yepyeni bir tasarım dili göreceğiz. Dikey kamera kurulumu gidecek, bunun yerine köşeleri yuvarlak kare bir modül kullanılacak. Bu da serideki telefonlare yepyeni bir görünüm kazandıracak. 14 Pro+’ın masrafları azaltmak için plastik malzeme ile gelebileceği de belirtilmiş.

Bunlar dışında sızıntı, telefonun daha iyi bir görüntü deneyimi sunacak 1,5K çözünürlüklü OLED ekranla geleceğini söylüyor. Ayrıca 50 MP’lik ana kamera ile müşterilere sunulacağı da aktarılmış. Ekran boyutu, diğer kameralar gibi konularda pek bir detay şimdilik yok.

Son olarak işlemcisi konusunda da bilgiler paylaşılmış. Buna göre orta segment bir yonga seti olan MediaTek Dimensity 7350’yi göreceğiz. 4 nm sürecinden geçen bu işlemci, performans konusunda sınıfına göre hayal kırıklığına uğratmayacak. Oyun performansının da yeterli olacağını söylemek mümkün.

Redmi Note 14+ hakkında bildiklerimiz bu kadar. Gelen bilgilerden önceki nesiller gibi orta segmentte her açıdan yeterli bir deneyim sunacak bir telefon olduğunu görebiliyoruz. Serinin eylül civarı tanıtılmasının beklendiğini ekleyelim.