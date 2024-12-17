Redmi'nin merakla beklenen yeni telefonu Turbo 4'ün tasarımı ortaya çıktı. Cihazın, önümüzdeki ay Çin'de tanıtılamsı bekleniyor.

Xiaomi’nin uygun fiyatlı telefonlarıyla tanıdığımız, ülkemizde de oldukça popüler olan alt markası Redmi, düzenli olarak yeni telefonlar piyasaya sürüyordu. Şİrketin merak edilen yeni cihazlarından biri de Turbo 4’tü.

Bugün Turbo 4 hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Önümüzdeki ay Çin’de tanıtılması beklenen cihazın görselleri sızdırıldı.

Redmi Turbo 4 böyle gözükecek

Çin’den kaynaklar tarafından paylaşılan görsel, cihazın tasarımına ilk bakışı atmamızı sağlıyor. Baktığımızda ince çerçeveli ve delikli ekranlı bir telefon görüyoruz. Arkada ise 2’li kamera kurulumu mevcut. Şirketin bu modelde sade bir tasraıma gittiği görülebiliyor.

Redmi Turbo 4, muhtemelen önümüzdeki ay çıkacak olan MediaTek Dimensity 8400 işlemciden güç alacak. Bunun dışında 1,5K çözünürlüğe sahip ekran ve 90W destekli 6000 mAh’lik bir bataryayla gelmesi de bekleniyor.

Telefonun dünya çapında POCO olarak satılması da mümkün. Öyle ki bu yıl içinde tanıtılan Turbo 3, POCO F6 olarak satılıyordu. Turbo 4’ün ise POCO F7 olarak küresel pazara girdiğini görebiliriz.