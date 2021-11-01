Hem Sessiz Hem Kablosuz: Redroad V17’nin Tüm Özellikleri

Ev aletleri üreticisi Redroad’un piyasaya sunduğu yeni kablosuz robot süpürge, birbirinden farklı özelliklere sahip. Çift HEPA filtresine sahip yeni Redroad V17, hem kullanış hem de tasarım açısından her evde olması gereken ev aletlerinden birisi.

Dünyanın dört bir yanındaki müşterileri tarafından ürettiği ev aletleriyle övgüler almaya devam eden Redroad, V17 adındaki yeni kablosuz süpürgesini satışa sunmak için gün sayıyor.

Havadaki tozun %99’unu yakalayabilen ve sahip olduğu HEPA filtrelesiyle ev sahipleri için son derece sağlıklı bir ortam sunan Redroad V17’nin birçok farklı özelliği bulunuyor. Dilerseniz hem son derece kullanışlı hem de tasarım açısından modern bir tarza sahip süpürgenin özelliklerine daha detaylı bakalım.

Aktif kömür teknolojisine sahip renkli HEPA filtreler

Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi Redroad V17, kömür teknolojisine sahip çift HEPA filtreleri sayesinde havadaki tozun %99,97’sini yakalayabiliyor. Bebekler, astım hastaları ve alerjiye sahip insanlar için havadaki bakteri gibi zararlı etkenlerin oranını 0,01 mikrona indiren bu süpürge, ardında cerrahi operasyonlar için bile uygun olacak derecede steril bir ortam bırakıyor.

Redroad V17, çift silindirli fırçası sayesinde her türlü zemine uyum sağlayabiliyor

Redroad V17, çift silindirli fırçası sayesinde süpürgenin sürekli halıya takılması gibi problemleri ortadan kaldırıyor. 2 kıl ve 2 yumuşak olmak üzere 4 farklı fırça seçeneği sunan bu süpürge, çok yönlü tekerlekleri sayesinde 180 derece hareket etme kapasitesine de sahip ve bu sayede yüksek emiş gücüne sahip performansını en zorlu köşelerde bile göstermeye devam ediyor.

Redroad V17’yi üç farklı şekilde şarj edebilirsiniz

2500 mAh’lik bataryasıyla 60 dakikadan fazla kullanım süresi sunan Redroad V17’yi şarj etmek için üç seçeneğiniz bulunuyor. Bunlardan ilki, cihazı hiçbir şekilde demonte etmenize gerek kalmadan bataryayı doğrudan prize takabilmenize olanak sağlıyor.

İkinci seçenekte Redroad V17 ile birlikte gelen duvar aparatını kullanabilir, süpürge hiçbir yer kaplamadan asılı bir şekilde dururken bataryaları şarj edebilirsiniz. Son seçenekte ise Redroad V17, şarj kısmını süpürgeden demonte edip kablo aracılığıyla cihanızı şarj etme olanağı sunuyor.

Bebeğiniz uyurken bile Redroad V17’yi kullanabilirsiniz

Redroad V17’nin en iddialı olduğu konulardan biri de son derece sessiz çalışması. Bildiğiniz üzere süpürgeler ile yaşanan en büyük sorunlardan biri son derece gürültülü çalışmaları ve bu yüzden de günün her saatinde evi süpürmek mümkün olmuyor.

Redroad, V17 ile birlikte bu sorunu ortadan tamamen kaldırıyor ve Mantolo 9 aşamalı gürültü azaltma özelliği sayesinde günün her saatinde, evde birileri uyurken bile kullanımı uygun kılıyor.

Mantolo polimer, yüksek perdeli ses dalgalarını emiyor ve diğer motorlara kıyasla daha az ses çıkaran fırçasız motor ile birleşince ortaya 60 desibelin altında çalışan bir süpürge çıkıyor.

LED ekran aracılığıyla Redroad V17’yi istediğiniz modda kullanabilir, pil ömrü hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz

Redroad V17’nin üzerinde pil ömrünü ve 3 farklı modu görüntüleyebileceğiniz şık bir LED ekran bulunuyor. Ayrıca bu ekran aracılığıyla toz haznesinin doluluk oranını görüntüleyebilir, parça değişimi yapmanız gereken durumlarda ve süpürge ile ilgili arızaların yaşandığı anlarda uyarı alabilirsiniz.

Farklı fırça aparatları sayesinde Redroad V17 son derece geniş bir kullanım alanı sunuyor

Redroad V17, sahip olduğu aparatları sayesinde sadece halı veya parke gibi düz zeminlerde değil, havalandırma ızgarası, bilgisayar klavyesi, araba koltukları ve koltuk altı gibi dar alanlarda da kullanılabiliyor.

Tüm parçalar tek bir yerde

Redroad V17’nin sahip olduğu aparatların sayısı bir hayli fazla. Bilgisayar klavyesi gibi dar alanlarda kullanabileceğiniz mini başlıktan daha geniş yüzeyler için hazırlanmış dönen fırça gibi birçok aparat, Redroad V17’nin duvar aparatı sayesinde tek bir yerde toplanabiliyor. Bu aparat sayesinde süpürgenin kendisi de dahil olmak üzere tüm aparatlarını duvara monte edilen aparata yerleştirebilirsiniz. Redroad V17 hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve cihazı satın almak için buraya veya buraya tıklayabilirsiniz.