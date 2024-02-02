Akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Türk teknoloji şirketi Reeder, KAP üzerinden elektrikli otomobil üreteceğini duyurdu.

Akıllı telefonlarıyla tanıdığımız yerli teknoloji markası Reeder, bugün yepyeni bir ürünle karşımıza çıkacağını duyurdu. Şirketin Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamaya göre yakında Reeder markalı bir otomobil göreceğiz.

Açıklamada, elektrikli bir model olacak bu arabanın ilk üretiminin ne zaman yapılacağı ve ne kadar yerli olacağı da dahil bazı önemli bilgilere yer verildi.

%80’i yerli olacağı söylenen ilk test aracının 30 Ağustos’ta üretim bandından çıkması planlanıyor

Ar-Ge departmanındaki çalışmalarına hızla devam ettiğini söyleyen Reeder, bu çalışmalar dahilinde elektrikli otomobil geliştirdiğini açıkladı. Şirket, aracın %80’inin yerli olacağını ve üretim planlamalarını Samsun’daki tesisinde yaptıklarını aktardı. İlk test aracının ise 30 Ağustos 2024 günü üretim bandından çıkacağını ekledi. KAP’a yapılan tam açıklama şu şekilde:

“Şirketimizin yenilikçi ve yerli teknolojik ürünleri ülkemiz ekonomisine kazandırma hedefleri kapsamında Ar-Ge departmanımızda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu çalışmalar dahilinde %80'i yerli olan ilk Reeder markalı elektrikli araç üretimi hedefimize uygun olarak, üretim planlamalarını Samsun'daki üretim tesislerimizde yaptığımız elektrikli araç projemizdeki ilk test aracımızı 30 Ağustos 2024 tarihinde üretim bantlarımızdan çıkartmayı hedefliyoruz. Elektrikli araç üretimimize ilişkin gelişmeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulunun II.15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecektir.”

Reeder’ın elektrikli otomobili hakkında tüm bildiklerimiz bu kadar. Şirket, ilerleyen zamanda yeni bilgilendirmeler yapacağını söylüyor. Daha fazla geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

Reeder’ın da dahil olduğu “Türk Teknoloji Şirketleri Araba Üretseydi Nasıl Görünürlerdi?” içeriğimize göz atmayı unutmayın: