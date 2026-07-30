Resident Evil Requiem'in Türkçe Dublaj Yaması Çıktı: Nasıl İndirilir, Nasıl Kurulur?

Resident Evil serisinin sevilen oyunlarından Resident Evil Requiem için FaCia Yapım tarafından hazırlanan Türkçe dublaj yaması yayınlandı.

Birçoğumuz oyunları Türkçe yamalarla oynuyoruz fakat işin içine Türkçe dublaj girdiğinde ne resmî ne de fan yapımı proje görmek oldukça zor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu zor duvarı kırmayı başaran ve tamamen ücretsiz bir şekilde Türk oyunculara sunulan bir Türkçe dublaj projesi geldi. Resident Evil Requiem için FaCia Yapım tarafından Türkçe dublaj projesi, oyundan alacağınız keyfi iki katına çıkaracak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Resident Evil Requiem Türkçe dublaj projesi

Resident Evil Requiem Türkçe dublaj seslendirme kadrosu

Ömer Faruk Duman — Leon

Şevval Kılınç — Grace

Oğuzhan Paltaoğlu — Victor Gideon

Mert Dağdeviren — Zeno, Nathan

İrem Aydın — Emily

Ebrar Tetik — Chloe

Rohan — Spencer

Bir level atladı — Hunk

Mehmet Emin Arkcı — Harry, Marvin

Ahmet Kurt — Komando A

Cihat Ali Akyol — Manga Komutanı

Leirus — Hemşire, Kadın 1

Kumpir.dublaj — Asker 1, BSAA telsiz sesi

Selahattin Aydoğan — Zombi Doktor, Muhabir

Meriç Vardar — Adam 1

Hira Şahin — Alyssa

Yiğit Salman — Otel Müdürü

Zeynep Sena Erkök — Sherry

Dublajlara — Dış ses kadın

Hüseyin Can Erkök — Sokaktaki adam

Bengisu Kılıçaslan — Araştırmacı kadın

Seda Gündüz — Hemşire

Furkan Demir — Ses Vizyon

Hilal Nazlı Köse — Cisim dublaj

Npc Sesleri - Batuhan Bayram, Berat Özlü

Proje Yapım: FaCia YAPIM

Cast Yönetmeni: Oğuzhan Paltaoğlu

Ses Mix Montaj: Ömer Faruk Duman

Sesleri Oyuna Entegre: Kurtuluş Pala

Resident Evil Requiem Türkçe dublaj nasıl kurulur?

Resident Evil Requiem Türkçe dublaj indir

FaCia Yapım'ın Resident Evil Requiem Türkçe dublaj projesini siz de buradan tamamen ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.