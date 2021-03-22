Resident Evil: Village'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Capcom, 7 Mayıs 2021'de piyasaya sürmeyi planladığı Resident Evil: Village'ın sistem gereksinimlerini açıkladı. Destekleyen ekran kartı modellerinde ışın izleme teknolojisini de içerecek oyun, standart kalitede de güçlü sayılabilecek bilgisayarlara ihtiyaç duyacak.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden Capcom, bir süredir çok sevilen oyun serisi Resident Evil'in en yeni oyunu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. "Resident Evil: Village" ismiyle tanışacağımız oyun, serinin tutkunlarını sekizinci kez etkileyici bir hikayenin içine sokacak. Oyunun çıkış tarihi için bir süre daha beklemek zorunda olsak da Capcom, yaptığı son açıklamalarla bu oyun için nasıl bir bilgisayara sahip olmamız gerektiğini duyurdu.

Resident Evil: Village ile ilgili daha önce yapılan açıklamalarda, oyunun hem NVIDIA hem de AMD ekran kartlı bilgisayarlarda ışın izleme teknolojisine destek sunacağını açıklamıştı. Hatta AMD, mart ayının başında yaptığı bir açıklamada bu oyun için özel bir anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Capcom'un açıkladığı sistem gereksinimleri, AMD marka ekran kartına sahip olan bilgisayarların ne düzeyde olduğunu da gözler önüne seriyor.

İşte Resident Evil: Village için açıklanan sistem gereksinimleri

Resident Evil: Village minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-7500 ya da AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-7500 ya da AMD Ryzen 3 1200 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ya da AMD Radeon RX 560

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ya da AMD Radeon RX 560 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Işın izleme için gerekli ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 ya da AMD Radeon RX 6700 XT

Resident Evil: Village tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i7 8700 ya da AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7 8700 ya da AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD Radeon RX 5700 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Işın izleme için gerekli ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 ya da AMD Radeon RX 6700 XT

7 Mayıs 2021 tarihinde hem oyun konsolları hem de PC'ler için piyasaya sürülecek Resident Evil: Village'ın fiyatı şöyle olacak