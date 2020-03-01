Riot’ın İlk FPS Oyunundan Görüntüler Geldi

IGN, League of Legends oyunu ile tanıdığımız Riot Games’in ilk FPS taktik oyunu Project A’ya ait olduğu iddia edilen görseller yayınladı. Project A bundan sonra Valorant adıyla anılacak.

Riot Games’in yeni birinci şahıs kamerasından oynanan taktik/savaş oyunu için ilk ekran görüntüleri gelmiş olabilir. Önemli ve güvenilir haber kaynaklarından biri olarak görülen IGN, oyuna ait ilk ekran görüntülerini paylaştı.

İlk görüntülerdeki çözünürlük biraz düşük oldu. Bu da oyunun grafik kalitesi hakkında şu anda çok bir fikir vermiyor. Kaldı ki oyun şu anda erken geliştirme aşamasında yer alıyor, haliyle değişiklikler yapılacaktır.

Oyunun adı belli oldu: Valorant

Daha önce Project A adıyla bilinen oyuna bundan sonra Valorant adının verileceği söyleniyor. Oyun oldukça rekabetçi bir savaş oyunu olacak. Dünya’da geçecek olan oyunda pek çok karakter yer alacağı da belirtiliyor.

Riot Games, kullanıcılarına Project A’i tıpkı League of Legends oyununu desteklediği gibi destekleyeceğini belirtiyor. Ekip ayrıca daha fazla yaratıcılığa izin veren bir taktik ateş etme oyunu planlıyor.

Valorant, oyuncuların keyifle vakit geçireceği, dolu dolu bir oyun olarak gösteriliyor. Ayrıca oyunda daha ilk oyun gününden itibaren hilelere karşı koruma sistemleri uygulanacak. Bu da Riot’un çok ciddi olduğunu gösteriyor.

Riot’un grafikleri heyecan yaratmadı

Riot’un oyununa ait olduğu belirtilen bu görsellerin pek de beklenen heyecanı yarattığını söylemek güç. Genel olarak oyunun estetik dili biraz sıradan olmuş ve oyun, daha önce gördüğümüz oyunları oldukça andırıyor. Sanki Counter Strike grafikleriyle Overwatch oynuyormuş izlenimi veriyor.

Yakın zamanda CS:GO camiasında tanınan isimlerden HenryG de oyunun denemiş ve oyunla ilgili deneyimlerini aktarmıştı. Ayrıca oyunla ilgili farklı karakterlerin bilgilerinin de yer aldığı içerikler paylaşılmıştı anca bir doğrulama gelmemişti.

Oyuna gelecekte yeni karakterler, yeni haritalar ve yeni modlar da eklenecek gibi duruyor. Oyunun geliştirme süreci ilerledikçe karakterler, haritalar da değişecektir. Belki yakın gelecekte oyunun konusu ve dünyası hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz.