100 Milyon Kişi Oynuyor: Roblox, Nasıl Böyle Başarılı Oldu?

Hızlı büyüyen ve basın ile aralarındaki yoğun ilişki sayesinde tüm ilgileri üstüne toplayan çoğu oyun şirketi mevcut. Ancak bu kez rekabet gördüğü piyasada oldukça başarılı olmasına rağmen başarı öyküsünü neredeyse hiç duyurmamış bir oyun olan Roblox’dan bahsedeceğiz.

Yüz milyonu aşkın oyuncu kitlesine sahip olan Roblox, günümüzdeki en popüler oyunlardan yalnızca bir tanesi. En yakın rakibi ve benzerlikleri doğrultusunda sürekli rekabet içerisinde olduğu Minecraft’ın aksine, kullanıcıların kendi oyunlarını yaratabilme imkanları Roblox’u bir adım daha önde tutuyor. Bu imkan milyonlarca kullanıcıya hizmet vermekle kalmadı, aynı zamanda Roblox Corporation’ı endüstrisinin en tanınan isimlerinden bir tanesi yaptı.

Roblox Corp. 16 yıl içinde 4 milyar dolar değerindek bir şirket haline gelirken, aldığı ödüller ile birlikte oyun piyasasında hatrı sayılır bir seviyeye geldi. Peki 100 milyonu aşkın oyuncuya sahip Roblox günümüze kadar nasıl geldi? Sizler için ele aldık.

Roblox serüveni nasıl başladı?

Roblox’un iki kurucusu David Baszucki ile Eric Cassel, Baszucki’nin kurucusu olduğu ve öğretim yazılımı yapan bir şirket olan Knowledge Revolution’da tanıştılar. 1989’da David Baszucki ve kardeşi Greg tarafından kurulan Knowledge Revolution, o dönemlerde öğrencilerin fizik deneylerini simüle etmelerine yarayan bazı imkanlar sunan bir şirketti.

Daha sonrasında bu şirket, profesyonel simülasyon araçları yapan MSC Software tarafından 20 milyon dolara satın alındı. David ise melek yatırımcı olarak ayrılmadan önce aynı şirkette dört yıl daha çalışmaya devam etti.

Baszucki, sosyal ağ kategorisinde çoğu bildiğimiz platformdan önce adımlarını atan Friendster’a yatırım yaptı. Bu yatırım, Roblox fikrinin aslında bir parçasını tohumlamıştı. Birlikte ele alındığında, Knowledge Revolution ve Friendster’ın mirası, Roblox’un altında yatan iki temel bileşendi; gücü oluşturma araçlarına sahip bir fizik sanal alanı ve bir sosyal grafik.

Roblox’un ilk adımları: DynaBlocks

Daha önce Knowledge Revolution’da tanışan David Baszucki ve Eric Cassel, 2004 yılında DynaBlocks adlı Roblox prototipi üzerinde çalışmaya başladılar. 2005 yılına geldiğimizde ise Baszucki ve Cassel, daha önceden belirledikleri DynaBlocks adını geliştirme sürecinde “robotlar” ve “bloklar” kelimelerini basitçe birleştiren Roblox olarak yeniden adlandırmayı tercih ettiler.

Yeniden adlandırılmaya kadar gidilen iki yıllık bir geliştirme süreci sonrası, 2006 yılında Roblox resmi olarak piyasaya sürüldü. Bundan çok kısa bir süre sonrasında ise premium ücretli bir hizmet eklendi. Oyunun temellerini atan Baszucki’nin oyundaki kullanıcı adı “builderman” iken Cassel’in ise “eric.cassel”di.

2012 yılına geldiğimizde ise Roblox Mobile, iOS işletim sistemi için piyasaya sürüldü. İki yıl sonrasında ise Android kullanıcıları için piyasaya sürüldü. Mobil platforma genişlediği bu iki yıllık süreçte Roblox’un kurucularından birisi olan Eric Cassel, kanser nedeniyle vefat etti.

Gelelim 2015 yılına. Roblox, şirket personellerinin seçtiği 15 adet oyunla birlikte Xbox One için piyasaya sürüldü. Ardından bir yıl sonra o dönemin popüler VR telefonu olan Oculus Rift için piyasaya sürüldü. Başlangıçta Rift için on milyondan fazla 3D oyun kullanıma sunuldu.

Yeni ödüllerle birlikte yeni rekorlar:

2017’de Roblox’un kullanıcı tabanı hızla büyümeye devam ettiği süreçte, şirket oldukça fazla sayıda ödüller almaya başladı. 2016 ve 2017 yıllarında art arda Inc. 5000’in En Hızlı Büyüyen Şirketleri listesi arasında yer aldı ve San Francisco Business Times Teknoloji ve Oyun / eSpor için Yenilik Ödülü’nü kazandı.

2020 yılında ise Mojang tarafından geliştirilen ve daha sonrasında Microsoft’un satın aldığı Minecraft’ı 100 milyon kullanıcı sayısı ile geçmeyi başardı. 2020 yılında Minecraft’ın kayıtlara geçen oyuncu sayısı 90 milyondu. Bununla birlikte Roblox Corp. Fast Company’nin Dünyanın En Yenilikçi 50 Şirketi listesinde birinci oldu.

2019 yılında 488 milyon dolar kazanarak en yüksek gelir rakamlarını kaydeden Roblox, 2018’de elde ettiği 312 milyon dolar gelire göre oldukça hızlı ilerliyor. Şirket yetkilileri IPO’yu 2021’e erteleyerek 2020 yılı hakkında net bir gelir bilgisi vermedi.

Roblox nasıl bu kadar popüler oldu?

Roblox’tan Craig Donato, bu konu hakkında “Çok fazla pazarlama yapan bir şirket değiliz. Birinin platformumuz hakkında bilgi edinmesinin 1 numaralı yolu, bir arkadaşı tarafından oynamaya davet edilmesidir. İkinci yol ise, YouTube’da oynayan insanları izleyecekler. Yani bu oldukça organik bir fenomen” açıklamalarında bulundu.

Ayrıca Donato, Roblox’un bu kadar popüler olmasındaki bir diğer nedenin, birçok çocuğun fiziksel dünya etkinliklerinde önceki nesillere göre daha kısıtlı olduğu bir çağda “yapılındırılmamış oyun”a vurgu olduğunu öne sürüyor.

Rekabet

Her ne kadar birkaç oyun ile aynı anda rekabet etse dahi, Roblox’un yıllardır en büyük rakibi hep Minecraft olmuştur. Ancak sanal alan oyunları, oyun pazarında daha da fazla olduğu için rekabet yalnızca ikisi ile bitmiyor.

Bu oyunlardan bazıları The Blockheads, Lego Worlds, Terraria, Blockland ve Fortnite. Aslında Fortnite haricinde bu listelediğimiz oyunların yapısı aşağı yukarı Roblox ile aynı. Tuğlalar veya bloklar kullanarak tam ölçekli ortamlar ve yapılar oluşturan oyuncuların etrafında dönüyor.

Sonuç: Geleceği parlak bir dünyanın kapılarını araladık

Genel olarak baktığımızda Roblox Corp’un basın ile oldukça uzak bir ilişkisi olduğunu görüyoruz. Bunu ve oyunun gelişim sürecini göz önünde bulundurduğumuzda oyun kitlesinin tamamiyle organik yollarla oluştuğunu söyleyebiliriz. Son yirmi yılda piyasaya sürülen ve en popüler oyunlar arasına giren Roblox, bu hızla devam ettiği süreçte; gelecekte daha sürükleyici sanal alan oyunları oluşturmak için oyuncuları ve geliştiricileri bağlayan bir köprü haline gelebilir.

Roblox’un nasıl 100 milyon oyuncuyu elde edecek duruma geldiği başarı öyküsü bu kadardı. Sizler de Roblox’un başarı öyküsü hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.