GTA 6'nın Haritasıyla İlgili Dikkat Çeken İddia

Uzun zamandır konuştuğumuz GTA 6 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rockstar Games'in kurucu ortaklarından bir tanesi olan Sam Houser'ın gizli bir belgesininin ele geçirildiği ifade edildi. İddialara göre bu belge, GTA 6'nın 2013 yılında belirlenen haritasını gösteriyor.

Yaklaşmakta olduğu düşünülen GTA 6 ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Geçmiş dönemlerde de benzer sızıntılar yapan bir kaynaktan gelen iddialar, GTA 6'nın geçeceği lokasyonların yıllar öncesinden belli olduğunu ortaya koyuyor. Bu iddiaların daha dikkat çeken yanı ise, GTA 6'nın haritasının 2013 yılından beri hazır oluşu.

Yan2295 ve Razed takma isimli iki kaynak tarafından sızdırılan bilgilerin asıl kaynakları da fazlasıyla dikkat çekici. Öyle ki Yan2295 ve Razed, paylaştıkları verileri Rockstar Games'in kurucu ortağı Sam Houser aracılığıyla elde ettiklerini söylüyorlar. Razed, içerisinde GTA 6 haritasının olduğu ifade edilen bu bilgileri, Houser'a ait gizli bir belge aracılığıyla elde ettiğini iddia ediyor.

Razed, "GTA Expert" isimli bir de YouTube kanalının sahibi. Houser'a ait gizli bir belgeden elde ettiği verilerle ilgili olarak bir de video hazırlayan Razed, elindeki bilgilerin detaylarını bu videoda aktarıyor. Razed'in video içerisinde yaptığı ilginç açıklamalardan bir tanesi de 2013 yılından beri GTA 6 ile ilgili çalışmaların yürütülüyor olması. Razed, 2013 yılında 60 kişilik bir ekibin GTA 6 üzerinde çalıştığını ancak o dönemlerde ortaya kesin bir şeyler konmadığını ifade ediyor.

Razed'in ifadelerine göre Rockstar Games'in oluşturduğu 60 kişilik ekip, GTA 6'nın nerede geçmesi gerektiğini uzunca bir süre tartışmış. Ancak bir türlü istenilen noktaya gelinememiş ve söz konusu belge hazırlandığında, ekip hala kararsız durumdaymış. Razed'in ifadelerine göre Houser'ın gizli belgesi şu bölgeleri içeriyormuş;

Vice City (Miami)

Karlı bir GTA haritası (Chicago ve Detroit)

Meksika

Tamamen bağımsız bir şekilde oluşturulmuş, benzersiz bir GTA şehri.

GTA Vice City, 2002 yılında piyasaya sürülmüştü ve o dönemlerde büyük bir ilgi görmüştü. Döneminin en çok satan oyunlarından bir tanesi olmayı başaran GTA Vice City, Miami'de geçiyordu. 2013 yılında Rockstar Games ekibi, Vice City'ye yeniden dönüş olabileceğini düşünmüşlerdi. Aslına bakacak olursak bu durum, bugüne dek ortaya çıkan pek çok iddia kapsamında da dillendirildi.

Kar yağışı ve karlı konumlar, Rockstar Games'in zaman zaman karşımıza çıkardığı durumlardan bir tanesi. Öyle ki GTA 5'in başlangıcında zaten karlı bir konum bulunuyor. Ayrıca serinin önceki oyunlarında da birkaç kez kar yağışlı videolar bulunuyordu. Yani Rockstar Games GTA 6'yı karlı bir konumda geçirebilirdi. Aslına bakacak olursak geçtiğimiz dönemlerde bu konu da dillendirildi ve GTA 6'nın iklimsel anlamda fazlasıyla gerçekçi olacağı iddia edildi.

Meksika, geçtiğimiz dönemlerde isimlendirilen bir bölge değildi. Ancak Meksika'nın hemen güneyi, Kolombiya ve bu Güney Amerika ülkesi, bugüne dek sık sık dile getirilen konumlardan bir tanesi. Hatta Rockstar Games, 2020 yılının gelmesi nedeniyle bazı yayıncılara hediyeler göndermiş, bu hediyelerin arasında Kolombiya bayrağına da yer vermişti. 2013 yılından bugüne dek fikirlerin değişebileceği düşünüldüğünde, bu seçenek de makul geliyor.

GTA serisinin, genellikle gerçek dünyadan kurgulanan bölgelerde geçtiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Rockstar Games'in tamamen hayali bir şehir geliştirme durumu çok da olası değilmiş gibi görünüyor. Ancak söz konusu iddiadaki kaynağımız Rockstar Games'in kurucu ortaklarından bir tanesi olduğu için, böyle bir durumun gerçekleşme ihtimali de elbet bulunuyor. Ancak GTA 6 ile ilgili neyin gerçek olduğunu bilmek, şu an için mümkün değil.