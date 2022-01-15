Roleplay, oyun dünyasının vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Dışarıdan bakıldığında karmaşık, anlaşılması zor sanılan roleplay evrenini tüm detaylarıyla inceleyip ne anlama geldiğini ve nasıl kurgulanacağını birlikte çözeceğiz.

Roleplay (RP), özellikle pandemi sürecinde oyunculalar arasında sıkça duyduğumuz, online ve offline oyun dünyasına ait bir tabir. Bu kelimenin işaret ettiği oyun içi aksiyon oyuncular arasında öyle bir popülariteye ulaştı ki kelime, yayıncıların diline de pelesenk oldu.

Peki bizler oyun aleminin fazlasıyla aşina olduğau bu tabire ne kadar hakimiz? Bu yazıda roleplay ne demek, nasıl yapılır detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Roleplay ne demek?

İngilizce kullanımına alıştığımız roleplay’in ne manaya geldiğini anlamanın yolu elbette kavramın Türkçe’sini öğrenmekten geçiyor. Roleplay’in Türkçe’ye çevirisi oldukça basit: Rol yapmak.

Oyun gibi tamamen kurgudan ibaret bir ortamda, o an bize atfedilen rolü benimseyip; o rolün tüm gerekliliklerini gerçekçi bir şekilde yerine getirdiğimizde roleplay yapmış oluruz. Örneğin oynadığımız oyunda polis rolündeysek; gerçek bir polisin yapacağı her şeyi yapmak için gayret etmek, bizi roleplay yapar duruma getirir.

Roleplay türleri nelerdir?

Metin tabanlı rol yapma

Canlı aksiyon rol yapma

Masaüstü rol yapma

Roleplay’in üç türü mevcut. Bu üç farklı tür sayesinde kişiler, rol yapmanın çeşitli yollarını keşfederek farklı deneyimler kazanma şansı yakalar. Ayrıca bu türleri bilmek, roleplay dünyasına adapte olma sürecini kolaylaştırır.

Metin tabanlı rol yapma: Online oyunlarda tercih edilen bir yöntem

Metin tabanlı rol yapma, online oyunlarda tercih edilen bir yöntemdir. Bunun yegane sebebi bu türün tamamen yazıya dayalı olmasıtndan kaynaklanır. Sadece yazı üzerinden geliştiği için bu türün sıradan ve hatta sıkıcı olabileceği; oyunu boğabileceği önyargısı oldukça yaygındır. Gel gelelim metin tabanlı rol yapılan bir oyuna bir kez dahil olduktan sonra büyük çoğunluğun bu önyargısının kırıldığı gözlemlenir.

Metin tabanlı rol yaparken büründüğünüz karakterin her bir hamlesini, düşüncesini, sözünü yazılı şekilde karşı tarafa aktarmanız beklenir. Bu türde bir rol yapma esnasında, büründüğünüz karakter kapıyı açıp şaşıracaksa; bunu yazılı biçimde ifade etmeniz gerekir.

Metin tabanlı rol yaparken OC ve Canon’a dikkat:

Metin tabanlı rol yaparken kısaca OC olarak bilinen ''Original Character'' (Orijinal Karakter) ve Canon etiketlerine de dikkat etmek gerekir. OC, karakteri A’dan Z’ye sizin yarattığınız anlamına gelir. Bu da karakterin sahip olacağı iyi ve kötü tüm özelliklerin, sergileyeceği tüm davranışların tamamen sizin insiyatifinize bağlı olduğuna işaret eder. Canon ise hali hazırda var olan bir karakterin rolüne bürünmek demektir. Kim olduğu, nasıl biri olduğu belli bir karaktere bürünen kişinin; o karakteri değiştirmemesi ve bilindiği şekilde oynaması beklenir. Canon kavramı, ekstra müdahale gerektirmez.

Canlı aksiyon rol yapma: Genellikle yüzyüze yapılması tercih edilir

''LARP'' (Live Action Role Play) olarak da bilinen canlı aksiyon rol yapma, genellikle yüz yüze yapılması tercih edilen; ancak sanal ortamda da yapılabilen bir rol yapma türüdür. LARP esnasında sizden beklenen; canlandıracağınız karaktere ruhen ve bedenen adapte olmanız, karakteri hem yaşayıp hem yaşatmanızdır. Kostüm giymek, maske takmak, karakterin betimlenen fiziksel özelliklerine bürünmeye özen göstermek… Rolü her nasılsa o şekilde oynamak zorunludur.

Canlı aksiyon rol yapma terminolojisi:

LARP oynarken kullanılan belli başlı kavramlar, LARP oyuncularının oyunu iyi tanıyabilmesi ve kuralına uygun oynayabilmesi için gereklidir:

Boffer : Köpükle doldurulmuş silahtır. Savaş, dövüş gibi LARP’lar esnasında kullanılır.

: Köpükle doldurulmuş silahtır. Savaş, dövüş gibi LARP’lar esnasında kullanılır. Game Master : Oyunu yöneten, yön veren kişidir. Yapılacak tüm yenilik ve değişikliklerden o sorumludur. Sanal ortamda gerçekleşen LARP’larda bu kişiye '' Storyteller '' ( Hikaye Anlatıcısı ) denir.

: Oyunu yöneten, yön veren kişidir. Yapılacak tüm yenilik ve değişikliklerden o sorumludur. Sanal ortamda gerçekleşen LARP’larda bu kişiye '' '' ( ) denir. NPC : '' Non-player Character ''ın kısaltması olan NPC , oynamaya açık olmayan karakterlere verilen isimdir. Bu karakterleri genellikle Game Master oynar .

: '' ''ın kısaltması olan , oynamaya açık olmayan karakterlere verilen isimdir. . PC : '' Player Character ''ın kısaltması olan PC , her bir oyuncuya verilen isimdir. Bir LARP esnasında oyuna dahilseniz, siz de bir PC’siniz demektir.

: '' ''ın kısaltması olan , her bir oyuncuya verilen isimdir. Bir LARP esnasında oyuna dahilseniz, siz de bir PC’siniz demektir. Crew: Game Master’a oyunun organize edilmesinde yardımcı olan kişidir. Genellikle Game Master tarafından oynanan NPC’ler bazen de Crew tarafından oynanır.

Masaüstü rol yapma: Oyuncuların masanın etrafında toplandığı tür

Yüz yüze yapılması tercih edilen, istenildiği takdirde sanal ortamda da yapılabilen bir diğer rol yapma türü de masaüstü rol yapmadır. Burada bir masanın etrafında toplanıp hem olay örgüsünü kurmanız hem de karakterleri adım adım yaratmanız gerekir. Masaüstü rol yapma esnasında oyunun neresinde olacağınızı belirlemeniz şarttır. Kimileri olay örgüsü ve oyun kurulumuyla ilgiliyken kimileri daha çok işin savaş, mücadele gibi yönleriyle ilgilenir. Dağılımda denge olduğunda ortaya eksiksiz bir ortam, kusursuz bir akış çıkar ve böylece oyuncular keyifli vakit geçirebilecekleri oyunu kurmuş olur.

Bu türde bir oyunda zar kullanımı oldukça yaygındır. Zarın her bir yüzüne Game Master tarafından belirlenen kurallar atanır. Böylelikle oyun esnasında gerekli durumlarda zar kullanımına başvurularak atılan zardan çıkan sonuca göre oyuncuların hamleleri değişiklik gösterebilir.

Masaüstü rol yapma terminolojisi:

Masaüstü rol yapmanın da kendine ait bir terminolojisi mevcuttur. Daha önce bahsi geçen rol yapma türlerinde olduğu gibi, masaüstü rol yapmada da terminolojiye hakim olmak oyuncuya fayda sağlar:

Game Master : Oyunu yöneten, yön veren kişidir. Yapılacak tüm yenilik ve değişikliklerden o sorumludur.

: Oyunu yöneten, yön veren kişidir. Yapılacak tüm yenilik ve değişikliklerden o sorumludur. Game Mechanics : Oyun esnasında geçerli olan kurallar bütünüdür.

: Oyun esnasında geçerli olan kurallar bütünüdür. Adventure : Oyunun kendisidir; ancak Game Master’ın sınırlamasına göre oyunda geçen tek bir hikayeye ya da oyunun başlangıcına söylenir.

: Oyunun kendisidir; ancak Game Master’ın sınırlamasına göre oyunda geçen tek bir hikayeye ya da oyunun başlangıcına söylenir. Campaign: Art arda gelişen olaylara verilen isimdir. Hikayeyi yeni karakterler dahil ederek ya da eski karakterlerle devam ettirme anlamına gelir.

Roleplay kategorileri nelerdir?

Roleplay’in üç ana tür dışında belli başlı bazı kategorileri de mevcut. Bu kategorilere hakim olmak, oynayacağınız tür her ne olursa olsun oyunu anlama kabiliyetinizi artırır:

Fandom : Oyun alanı olarak belirlediğiniz evren eğer hazırda var olan bir evrense, buna Fandom adı verilir. Örneğin Harry Potter evreni üzerinden bir roleplay yapacaksanız, evreniniz bir Fandom’dır . Bu evrene ister OC ister Canon ekleyebilirsiniz.

: Oyun alanı olarak belirlediğiniz evren eğer hazırda var olan bir evrense, buna Fandom adı verilir. . Bu evrene ister ister ekleyebilirsiniz. AU : '' Alternative Universe ''ün kısaltması olan AU , Fandom’ın bir alt kategorisidir. Fandom’dan farklılaştığı nokta evren içerisinde karakterlerde gerçekleştirdiğiniz değişikliklerdir.

: '' ''ün kısaltması olan , Fandom’ın bir alt kategorisidir. Fandom’dan farklılaştığı nokta evren içerisinde karakterlerde gerçekleştirdiğiniz değişikliklerdir. Cross-Ove r: Cross-Over da Fandom’ın bir alt kategorisidir. Birden fazla evreni birleştirdiğinizde Cross-Over bir oyun oluşturmuş olursunuz. Harry Potter ve Star Wars evrenlerini birleştirerek bir oyun yaratmak buna örnektir.

r: da Fandom’ın bir alt kategorisidir. Birden fazla evreni birleştirdiğinizde Cross-Over bir oyun oluşturmuş olursunuz. buna örnektir. Original : Her şeyini tamamen kendi kendinize yarattığınız , v ar olan hiçbir unsurdan etkilenmediğiniz roleplay'lere verilen isimdir.

: , v roleplay'lere verilen isimdir. Group : Birden fazla oyuncuyla oynanan roleplay ’e verilen isimdir.

: ’e verilen isimdir. One-on-One: İki oyuncunun karşılıklı oynadığı roleplay’e verilen isimdir. Bu roleplay’ler genellikle 1x1 kurgulanır, maksimum 1-2 yan karakter kabul eder.

Roleplay hakkında bazı ipuçları:

Sosyalleşmenin yeni bir yolunu bulabilirsiniz

Çeşitli forum ve sitelerden roleplay yapılan oyunların birden fazla oyuncuyla oynanan sunucularına dahil olarak yepyeni insanlar tanıyabilir, bu tanışıklığı gelecek oyunlarla ilerleterek iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Rol yapmanın bu noktada sosyalleşmenin yeni yollarından biri olduğu kesinlikle söylenebilir!

Yabancı sunucularda oynamak yabancı dilinizi geliştirebilir

Özellikle İngilizcesini geliştirmek isteyenler için Roleplay oyunlarının yararlı olacağını söylemek mümkün. Betimleme ağırlıklı bu gibi oyunlarda yabancı dil pratiği yapmak sandığınızdan da kolay olacaktır. Ufak bir ipucu: ''Hem oyun oynayayım hem İngilizcem gelişsin.'' diyenlerdenseniz oyun içerisinde esnaf, müşteri gibi rolleri tercih etmeniz daha avantajlı olur.

Karakterinize zıtlıklar katmak onu çekici kılar

Oyun içerisinde güçlü bir savaş komutanı rolü yapıyorsunuz diyelim. Bu savaş komutanından çoğu insanın beklentisi savaş ilintili özelliklere sahip olması olacaktır. Kimse böylesi bir rolden iyi şiir yazabilmesini beklemez. İyi şiir yazabilen bir savaş komutanı yaratmak; sizi ilgi çekici bir oyuncu konumuna getirecek, Game Master’ların yakın markajına sokacaktır!

Hikayeyi sıradanlaştırmamaya özen göstermek gerek

İyi bir hikaye oluşturmak kadar o hikayeyi devam ettirebilmek de çok önemli. İyi bir hikaye, sıradanlaştığı anda iyi olmaktan çıkacak ve gördüğü ilgiyi kaybetmeye başlayacaktır. Gerek bireysel gerek diğer oyuncularla ortak çaba göstererek hikayenin sıradanlaşmadan ilerlemesini sağlayabileceğinizi unutmadan ilerlemenizi, hikayelerin yeni kurgu ve karakterlere açık örgüler olduğunu göz önünde tutmanızı tavsiye ederiz.