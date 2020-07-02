Çocuklar, Yeni Rolls-Royce'lara İlham Olmak İçin Yarıştı

Rolls-Royce'un yeni modellerine ilham aradığı genç tasarımcı yarışmasına başvurular sona erdi. 5.000'den fazla genç ve çocuk, yeni Rolls-Royce modellerine ilham olabilmek için konseptlerini lüks otomobil şirketine gönderdi.

İngiltere merkezli lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, COVID-19 nedeniyle evlerine kapanan genç beyinlerin geleceğin Rolls-Royce’larını tasarlaması için nisan ayında Rolls-Royce Genç Tasarımcı Yarışması adında bir etkinlik başlatmıştı.

Söz konusu etkinlik, geleceğin Rolls-Royce modelleri için ilham olabilecek otomobil tasarımlarını ortaya çıkarmayı hedefliyor. Ancak çocuklara ve gençlere odaklanılan bu yarışmaya katılırken profesyonel renderlar değil elle çizilmiş otomobil tasarımları gönderiliyordu.

8 yaşındaki Megan tarafından tasarlanan Rolls-Royce konseptinin bilgisayarda oluşturulmuş üç boyutlu tasarımı

Rolls-Royce, yarışmanın amacının daha iyi anlaşılması için yukarıdaki ‘Doğayı Beslemek’ adlı konsepti paylaştı. Tahmin edebileceğiniz gibi görselin ortasında yer alan üç boyutlu konsept tasarım, Rolls-Royce tasarımcıları tarafından oluşturuldu. Bu konsepte ilham veren ve 8 yaşındaki Megan adlı bir kız tarafından elle çizilen tasarım ise görselin hemen sol üst köşesinde yer alıyor.

Rolls-Royce’un açıklamasına göre yarışma, beklenenin çok üzerinde bir ilgi ile karşılaştı. Bugün (2 Temmuz) itibarıyla katılımın kapandığı yarışmaya 80 farklı ülkeden 16 yaşın altındaki gençler ve çocuklar tarafından oluşturulmuş 5.000 konsept Rolls-Royce çizimi ile başvuruda bulunuldu.

Birinci seçilecek konseptin sahibi, ödül olarak yeni eğitim yılında okulun ilk günü okula şoförlü bir Rolls-Royce ile gidecek. İkinci ise Rolls-Royce CEO’su Torsten Müller-Ötvös imzalı bir sertifika almaya hak kazanacak.

Rolls-Royce Genç Tasarımcı Yarışması'na katılan çizimlerden bazıları