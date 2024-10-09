Rolls-Royce, 2025 model olarak lanse ettiği Ghost Series II isimli otomobilini tanıttı. Benzersiz bir yapıya sahip olan otomobil için başlangıç fiyatı verilmedi.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, düzenlediği bir etkinlikte 2025 model Ghost modelini tanıttı. "Ghost Series II" olarak anılacak otomobil, araba tutkunlarını kendine hayran bırakmayı başaracak gibi görünüyor.

Rolls-Royce Ghost Series II, aslında dışarıdan bakıldığı zaman birinci nesil Ghost gibi görünüyor. Ancak işin aslı öyle değil. Yeni nesil Ghost, ufak güncellemelerin yapıldığı LED destekli far tasarımına, buna paralel olarak yeni bir ön panele ve arka kısımda yepyeni aydınlatmalara ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda Rolls-Royce Ghost Series II

İkinci nesil Rolls-Royce Ghost, neredeyse hiçbir değişiklik görmedi. Bu bağlamda; aracın dijital gösterge ekranı, analog saat, bilgi-eğlence ekranı ve diğer detayları olduğu gibi korundu. Ancak yeni nesil Ghost'ta "Duality Twill" olarak isimlendirilen yeni bir kumaş döşeme mevcut. Şirketin açıklamasına göre bu kumaş döşeme, tam 2,2 milyon adet dikişle tutturuldu.

2025 model Rolls-Royce Ghost, kaput altında da bir değişim görmedi. Bu otomobilde, 563 beygir gücü üreten 6.75 litrelik V12 motor bizleri karşılıyor. Gücü arka tekerlere ileten bu motor, 8 ileri vitesli otomatik şanzıman ile eşleştirildi. Bu arada; beyaz renkli Rolls-Royce Ghost Series II'nin "Black Badge" olarak isimlendirildiğini ve bu otomobildeki V12 motorun 591 beygir gücü ürettiğini söyleyelim.

Rolls-Royce, geçmişte yaptığı gibi ikinci nesil Ghost'ta da tonla özelleştirme seçeneği sunacak. Hâl böyle olunca bu otomobil için bir başlangıç fiyatı bile belirlenmedi.