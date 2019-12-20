Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), en çok şikayet alan diziler arasında olan Çukur'a yine ceza kesti. Ayrıca RTÜK'ün 2 ay önce de cezalandırdığı dizi nedeniyle Show TV'ye bir kez daha idari para cezası uygulandı.

RTÜK’ten edinilen bilgiye göre, Show TV'de üçüncü sezonu yayınlanan Çukur, ALO 178 RTÜK İletişim Hattı, CİMER, internet ve sosyal medya üzerinden vatandaşlar tarafından çocuk ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle yoğun olarak şikayet ediliyor.

Çukur dizisine son üç ayda RTÜK Çağrı Merkezi aracılığıyla 3382 adet şikayet bildirimi yapıldı. Yüksek izlenme oranına sahip televizyon dizilerinin toplumu derinden etkilediğinden yola çıkan RTÜK, silahlı çatışma, korku, şiddet ve işkence sahnelerine yer veren Çukur'a 2 ay sonra tekrar idari para cezası verdi.

Çukur, "şiddete özendirici" olduğu için ceza aldı

Üst Kurul, diziyi yayınlayan kanala, 6112 sayılı Yasa'nın 8. maddesindeki "Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz" ve "Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz" hükümlerini ihlalden yüzde 2 oranında idari para cezası uyguladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aralarında Çukur'un da bulunduğu bazı dizileri eleştirmişti. Soylu, "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık" ifadesini kullanmıştı.