NVIDIA'nın merakla beklenen giriş ve orta segment ekran kartları RTX 5060 ve 5060 Ti çok kısa süre içerisinde bizlerle olacak.

NVIDIA’nın RTX 50 serisi istediği gibi bir çıkış yakalayamasa da bütçe dostu modeller diyebileceğimiz RTX 5060 ve RTX 5060 Ti başta ülkemizdeki oyuncular olmak üzere büyük bir kesim tarafından bekleniyor.

Bugün ortaya çıkan yeni gelişmeye göre merakla beklenen RTX 5060 ve RTX 5060 Ti ekran kartları yarın yani 13 Mart’ta resmî olarak duyurulacak. Duyurunun ardından kartların oyuncularla buluşması ise yaklaşık birkaç hafta sürecek.

RTX 5060 ve 5060 Ti 13 Mart'ta (yarın) tanıtılacak

NVIDIA, yeni RTX 5060 serisiyle orta ve giriş segmentinde liderliği korumayı hedeflese de karşısında AMD'nin RX 9070 gibi ciddi bir rakibi var ve AMD bu nesildeki kartlarında gerçekten iddialı. Bu rekabet, özellikle fiyat-performans dengesi açısından oyuncular için de kritik bir tercih sürecinin kapısını aralayacak.

Yarın tanıtılması beklenen ekran kartları Videocardz'a göre RTX 5060 Ti’ın 8 GB ve 16 GB GDDR7 modelleri, RTX 5060’ın ise 8 GB GDDR6 belleğe sahip modeli olacak.

Bu iki yeni kartın belirleyici unsuru performansından ziyade fiyatlandırması olacak. Yarın beklendiği gibi lansman gerçekleştirilirse sizlere aktarıyor olacağız.